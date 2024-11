Explosões deixam um morto perto do STF e causam esvaziamento de prédios; autoridades falam em ataque

Por Victor Borges e Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) – Duas explosões ocorridas perto da Praça dos Três Poderes nesta quarta-feira deixaram um morto e provocaram o esvaziamento dos edifícios-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional, em um incidente descrito por autoridades como um ataque.

Segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, a primeira explosão ocorreu em um carro estacionado perto de um dos anexos da Câmaras. Depois, uma segunda explosão ocorreu quando foram detonados explosivos levados por um homem que tentava entrar no STF. O homem morreu no local.

“Logo após o momento da explosão (no carro), o cidadão se aproximou do Supremo, onde ele tentou entrar no prédio, não conseguiu adentrar o prédio e, realmente, teve a explosão na porta”, disse Leão em entrevista coletiva.

Governadora em exercício do DF na ausência do governador Ibaneis Rocha, Leão afirmou que a área permaneceria totalmente isolada até que fosse descartada a possibilidade de outros artefatos explosivos.

“Nós ainda estamos em operação neste momento”, afirmou, acrescentando que o esquadrão antibomba ainda trabalhava na área na noite de quarta-feira.

Segundo a governadora, a segurança foi reforçada no perímetro da Praça dos Três Poderes e também no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava reunido com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para conversar sobre o ocorrido. Mais cedo, Lula já havia conversado com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Não foi possível identificar oficialmente o homem morto de imediato, uma vez que ainda havia artefatos explosivos junto do corpo, disse a governadora em exercício. Há indícios, no entanto, de que o homem morto seja o dono do carro que explodiu, informou o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha.

A Diretoria Técnico Científica da Policia Federal identificou o proprietário do carro com placa de Rio do Sul (SC) como Francisco Wanderley Luiz, que foi candidato a vereador pelo PL — partido do ex-presidente Jair Bolsonaro — segundo site da Justiça Eleitoral.

Um policial militar que patrulhava o local no momento, identificado como sargento Santos pela GloboNews, relatou que primeiro avistou a fumaça vinda do carro e conseguiu ver um indivíduo saindo do veículo e correndo. Ele e policiais legislativos tentavam apagar a fumaça antes que houvesse a ignição total dos artefatos caseiros no interior do automóvel.

“Me parece que o mesmo indivíduo que saiu correndo do interior do veículo foi o mesmo que … não sei se teve um suicídio ali”, disse o policial na entrevista à TV.

O incidente ocorreu poucos dias antes de o Brasil sediar reunião de cúpula do G20, na semana que vem, no Rio de Janeiro, que deve reunir líderes das principais economias do mundo, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping.