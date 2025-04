Fed alerta que aumento de tarifas causará mais inflação e menor crescimento nos EUA

afp_tickers

2 minutos

As tarifas alfandegárias introduzidas pelo presidente americano, Donald Trump, elevam o risco de desemprego e provavelmente vão aumentar a inflação, assim como provocar uma desaceleração no crescimento nos Estados Unidos, declarou, nesta sexta-feira (4), Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central americano.

“Agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que se esperava”, assinalou Powell, em uma declaração por escrito, durante um evento em Arlington, na Virgínia.

“É provável que o mesmo ocorra com os efeitos econômicos, que vão incluir uma inflação maior e uma desaceleração do crescimento”, afirmou, acrescentando que é “cedo demais” para considerar mudanças na política monetária americana.

Seus comentários sugerem que o Federal Reserve não tem pressa para reduzir sua taxa de juros de referência da elevada faixa atual, entre 4,25% e 4,50%, enquanto continua com os esforços para baixar a inflação para a meta de longo prazo de 2%.

No começo desta semana, o anúncio de Trump de um ‘tarifaço’ contra seus principais parceiros comerciais sacudiu os mercados globais.

Os investidores enfrentam a perspectiva de custos de importação significativamente maiores em todo tipo de produtos, de sapatos a camarões.

No entanto, antes do discurso de Powell, nesta sexta, Trump recorreu à sua rede, Truth Social, para insistir em que sua política não mudaria apesar da reação do mercado, e pediu que Powell aja para baixar os juros.

“Este seria o momento PERFEITO para o presidente do Fed, Jerome Powell, baixar as Taxas de Juros. Ele sempre está ‘atrasado’, mas agora poderia mudar esta imagem, e rapidamente”, postou Trump, momentos antes de Powell discursar.

“Baixe as taxas de juros, Jerome, e pare de fazer política”, acrescentou Trump, que nomeou Powell para chefiar o Fed antes de se voltar contra ele durante seu primeiro mandato.

Durante o evento na Virgínia, Powell disse que tem toda a intenção de completar seu mandato no comando do Fed, que termina no próximo ano.

“Estou totalmente decidido a cumprir todo o meu mandato”, disse Powell, depois de Trump instá-lo publicamente a baixar os juros.

da/gv/dg/nn/mvv/jc