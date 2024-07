Fotojornalista da AFP Said Khatib recebe conceituado prêmio na Espanha

afp_tickers

2 minutos

O fotojornalista da AFP Said Khatib recebeu, nesta quinta-feira (18), o prestigioso prêmio Mingote em Madri, na presença do rei da Espanha, Felipe VI, e da rainha consorte, Letizia, por uma fotografia feita na Faixa de Gaza em outubro de 2023.

Said Khatib foi premiado pelo jornal ABC, o organizador do prêmio de jornalismo, pela imagem de crianças na janela de um carro que circulava em frente aos escombros deixados por um ataque israelense em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

A foto foi tirada em 12 de outubro de 2023, menos de uma semana após o sangrento ataque do movimento islamista palestino Hamas em território israelense, que desencadeou o conflito em Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas em Gaza estourou em 7 de outubro, quando militantes do Hamas mataram 1.195 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, de acordo com uma contagem baseada em dados oficiais israelenses.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza anunciou, nesta quinta-feira, que 38.848 pessoas morreram no território palestino desde o início do conflito.

O Prêmio Mingote, concedido anualmente por um júri de jornalistas espanhóis, é um dos mais renomados da Espanha e é raramente concedido a um não falante de espanhol.

“As últimas fotografias publicadas de Khatib denunciam o sofrimento da população civil (…) Suas fotos capturam as dificuldades enfrentadas pelos mais desfavorecidos no conflito”, disse a ABC ao anunciar o prêmio em maio passado.

bur-mdm/du/an/ln/am