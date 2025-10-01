The Swiss voice in the world since 1935
Geleiras e permafrost

Como o gelo da Antártida revela o nosso passado climático

Conheça o interior do laboratório climático da Universidade de Berna, onde os pesquisadores tentam descobrir os segredosLink externo de uma das amostras de gelo mais antigas já coletadas. Usando uma técnica revolucionária baseada em laser, eles extraem o ar antigo preso no gelo há mais de 1,2 milhão de anos, para entender melhor como a atmosfera e o clima da Terra mudaram ao longo do tempo.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Meu trabalho é produzir vídeos e podcasts sobre temas ligados à ciência e tecnologia. Sou especialista em desenvolver formatos de vídeo explicativos para visualização em celulares, misturando estilos de animação e documentário. Estudei cinema e animação na Universidade de Artes de Zurique e comecei a trabalhar como jornalista na SWI swissinfo.ch em 2004. Desde então, me especializei na criação de diferentes estilos de animação para nossos produtos visuais.

Eu cubro mudanças climáticas e energia através de reportagens, artigos, entrevistas e relatórios aprofundados. Estou interessado nos impactos do aquecimento global na vida cotidiana e soluções para um planeta livre de emissões. Apaixonado por viagens e descobertas, estudei biologia e outras ciências naturais. Sou jornalista da SWI swissinfo.ch há mais de 20 anos.

Mais lidos

Os mais discutidos

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

Consulte Mais informação

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR