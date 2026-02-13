EUA rejeitam ideia de levar Conselho de Segurança da ONU para Genebra
Em meio a críticas sobre a concessão de vistos em Nova York, especialistas sugerem transferir o Conselho de Segurança para a Suíça, mas o embaixador americano Mike Waltz afirmou que o “lugar onde todos podem se expressar” continuará sendo Nova York.
O embaixador Mike Waltz fez o alerta em meio a crescentes pedidos para transferir o Conselho de Segurança da ONU para Genebra.
Alguns especialistas internacionais em Genebra consideram que a ONU em Nova York não é mais representativa, após a recusa de vistos para alguns líderes na última reunião de alto nível da Assembleia Geral.
Eles estão propondo que a Suíça lance uma campanha para sediar o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU.
O presidente dos EUA, Donald Trump, acredita que “há um lugar onde todos podem se expressar”, disse Waltz aos jornalistas na quarta-feira. “Obviamente, esse lugar sempre será Nova York”.
Walz não prometeu nenhuma mudança na política de vistos, especialmente no que diz respeito ao presidente palestino Mahmoud Abbas.
Ele acrescentou que Genebra já sedia dezenas de agências da ONU. Com as novas tecnologias, “a presença física dos funcionários é menos relevante”, disse.
Adaptação: Fernando Hirschy
