ONG com sede em Genebra é resposta de Israel à ajuda em Gaza

Palestinos esperam para receber alimentos preparados por uma cozinha beneficente, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, em 24 de abril. Mahmoud Issa

A Gaza Humanitarian Foundation, uma ONG com apoio de Israel e dos Estados Unidos, propõe a privatização da ajuda humanitária à Faixa de Gaza. A proposta enfrenta forte oposição das Nações Unidas.

11 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

O plano de Israel de implementar uma proposta polêmica apoiada pelos EUA para reformular a distribuição de ajuda em Gaza pode sinalizar o fim da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados e Obras Públicas (UNRWA) na região sitiada.

O plano oficial envolve centralmente a Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma ONG recém-criada e registrada em Genebra, e propõe uma revisão completa da distribuição de ajuda em Gaza. Ele estabeleceria centros humanitários no sul da região que seriam gerenciados, facilitados e protegidos por empresas privadas e empreiteiras militares – provavelmente americanas. Essencialmente, a proposta passa por cima do robusto sistema de distribuição de ajuda humanitária criado e mantido pela UNRWA durante décadas.

O anúncio do plano ocorre na esteira do bloqueio total de ajuda à Gaza que Israel impôs após o colapso do cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas. Todo apoio humanitário foi severamente restringido desde 2 de março, e as operações militares israelenses em Gaza foram totalmente retomadas desde 17 e 18 de março. Funcionários da ONU e ONGs alertaram sobre o risco iminente de fome.

Caminhões transportando ajuda esperam em frente ao posto de fronteira de Rafah, em 2 de março, em Rafah, Egito. 2025 Ali Moustafa

Na semana passada, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordou em permitir entregas limitadas de ajuda a Gaza, após pressão crescente dos aliados, ao mesmo tempo em que prometia dominar toda a Faixa de Gaza para derrotar definitivamente o Hamas, uma medida que foi rapidamente condenada em uma declaração conjunta emitida pelo Reino Unido, França e Canadá.

Retórica contra a UNRWA

Desde 7 de outubro de 2023, quando o Hamas lançou um ataque surpresa no sul de Israel que matou cerca de 1.200 pessoas, Netanyahu e seu governo de extrema direita intensificaram a narrativa contra a UNRWA.

Em 28 de outubro de 2024, o Knesset israelense, o braço legislativo do governo, aprovou dois projetos de lei que efetivamente proíbem o órgão da ONU de operar nos territórios palestinos ocupados. Os principais financiadores da agência, como os Estados Unidos, a Suécia e outros, cortaram ou interromperam o repasse de verbas, mergulhando a organização em uma crise financeira que agrava a catástrofe humanitária em Gaza.

“Está claro há algum tempo que Israel não quer a UNRWA em cena”, disse Anne Irfan, professora da University College London (UCL) e autora do livro Refuge and Resistance: Palestinos e o Sistema Internacional de Refugiados.

Ela diz que a medida é “consistente com a direção que Israel vem seguindo” na tentativa de eliminar completamente a UNRWA – aumentando a pressão para substituir os serviços por outras organizações da ONU, como o Programa Mundial de Alimentos (PMA), ou por meio de empresas privadas e contratadas.

De acordo com a proposta da Gaza Humanitarian Foundation, a GHF teria uma nova abordagem à ajuda humanitária baseada em pragmatismo, supervisão e liderança. A ONG forneceria ajuda essencial de forma “segura”, empregaria os escritórios de auditoria e advocacia mais “respeitados” e “proeminentes” do mundo para garantir a transparência e aplicaria uma “adesão rigorosa” aos princípios humanitários. “Não haverá requisitos de elegibilidade para a ajuda”, diz a proposta.

Captura de tela da visão geral da Gaza Humanitarian Foundation Gaza Humanitarian Foundation

No entanto, em um discurso recente, Netanyahu contradisse a proposta ao anunciar que a ajuda seria dada aos palestinos somente se eles “não retornassem às áreas de onde vieram”.

A GHF, de acordo com a proposta, estabelecerá inicialmente quatro locais de distribuição segura (SDS) escalonáveis que fornecerão, cada um, acesso a alimentos e água e “outros suprimentos necessários” para 300.000 pessoas. Além da fase inicial, a operação pode se expandir para atingir dois milhões de pessoas em Gaza.

A proposta não fornece detalhes sobre como a fundação operará no local ou de onde virá o financiamento para as operações gerais. Em nível executivo, a fundação será administrada por “operadores e fiduciários experientes em crises”.

Na segunda-feira, um meio de comunicação israelense, o Ynetnews, publicou imagens de “pessoal armado e com colete”, supostamente “ex-veteranos das forças especiais dos EUA”, já em Gaza, preparando-se para entregar ajuda quando a GHF iniciar suas operações, provavelmente após 24 de maio. Até lá, as entregas limitadas de ajuda seguirão o “antigo modelo de distribuição”, segundo a reportagem.

De acordo com o embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, a GHF não seria uma operação das Forças de Defesa de Israel (IDF). “As IDF não estarão envolvidas” na distribuição, disse Huckabee em uma coletiva de imprensa em Jerusalém em 9 de maio. Mas ele acrescentou que as “IDF estarão envolvidas em manter o parâmetro seguro”. Quando perguntado por um repórter sobre como o plano seria financiado e quando seria implementado em Gaza, Huckabee disse: “Eu não sei e não sei”.

Em uma reunião separada em 11 de maio, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, disse que Israel “endossa totalmente” o plano, que impediria o Hamas de roubar suprimentos humanitários – uma acusação que o Hamas nega – e “permite que a ajuda flua com base no direito humanitário internacional e seus princípios”. Sa’ar acrescentou que Israel cooperaria com países e ONGs para implementar o plano.

Mostrar mais

Mostrar mais Genebra como palco das organizações internacionais Genebra é um mundo próprio: assine nosso boletim informativo e se informe sobre tudo o que ocorre na cidade das organizações internacionais. ler mais Genebra como palco das organizações internacionais

Desde o início, a fundação foi veementemente rejeitada pela liderança da ONU e por grupos humanitários, que afirmam que a GHF, em sua essência, não adere aos princípios humanitários básicos.

“Deixe-me ser claro”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, aos repórteres em 8 de abril. “Não participaremos de nenhum acordo que não respeite totalmente os princípios humanitários: humanidade, imparcialidade, independência e neutralidade.”

Semanas depois, a Humanitarian Country Team of the Occupied Palestinian Territory (Equipe Humanitária Nacional do Território Palestino Ocupado) – um grupo de organizações que ajudam a facilitar a logística da ajuda – publicou uma declaração que acusa o plano de ser “perigoso” e parte de uma “estratégia militar” israelense que entra em conflito com os princípios humanitários e “parece ter sido criada para reforçar o controle” e consolidar ainda mais o “deslocamento forçado”.

Em 13 de maio, Tom Fletcher, coordenador de ajuda emergencial da ONU, em seus comentários ao Conselho de Segurança em Nova York, criticou a proposta, chamando-a de “espetáculo cínico”, uma “distração deliberada” e uma “folha de figueira para mais violência e deslocamento” dos palestinos.

Na mesma reunião do Conselho, a chefe da missão dos EUA na ONU, Dorothy Shea, classificou a GHF como “uma solução real que garantirá que a assistência seja destinada aos civis, e não ao Hamas”. Ela também rebateu os críticos. “Não há como se opor a esse plano”, disse ela.

Estabelecida em 1949 por uma resolução da Assembleia Geral da ONU, a UNRWA fornece ajuda, educação e serviços de saúde aos palestinos em Gaza, na Cisjordânia – incluindo Jerusalém Oriental –, na Jordânia, no Líbano e na Síria, que se tornaram refugiados após a Guerra Árabe-Israelense de 1948, também chamada de Nakba (catástrofe).

Inicialmente, de acordo com Anne Irfan, o governo israelense “tolerou tranquilamente” a presença da UNRWA, “embora não tenha gostado dela”.

“Israel viu a UNRWA como preferível a muitas das alternativas”, disse Irfan à SWI swissinfo.ch. “Durante a maior parte da história, o establishment de segurança israelense reconheceu discretamente que a UNRWA está realmente fazendo um favor a Israel porque seus serviços barateiam o custo da ocupação.”

Palestinos lutam para sobreviver com recursos limitados em tendas montadas ao redor do prédio da UNRWA no campo de refugiados de Al-Shati, na Faixa de Gaza, em 29 de abril. 2025 Anadolu

Símbolo do compromisso da ONU

O desmantelamento da agência da ONU, que existe há décadas, tem um aspecto organizacional e político, disse Jalal Al Husseini, pesquisador associado do French Institute of the Near East. “A UNRWA representa um ativo político para os refugiados palestinos em geral”, disse ele. Ela é um símbolo do compromisso da ONU de implementar a resolução 194 e um “lembrete do fato de que essa questão não foi resolvida”.

Adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, após a guerra árabe-israelense, quando milhares de palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas, a resolução 194 exigia o retorno dos refugiados palestinos “na data mais próxima possível”, além de compensação para aqueles que “optassem por não retornar”.

De acordo com Husseini, a UNRWA foi planejada para ser uma solução temporária. “Esperava-se que ela reintegrasse os refugiados em oito meses”, o que “rapidamente se mostrou inviável” e “ambicioso demais”, disse ele.

Uma bandeira palestina é hasteada enquanto 6.552 lenços tradicionais chamados “keffiyeh” formam o número 194 para representar a Resolução 194 da ONU, durante uma tentativa de entrar para o Guinness World Records em 2010. Reuters/ Sharif Karim

“Muitos sinais de perigo”

A GHF é a abordagem da ajuda humanitária contra a qual Jørgen Jensehaugen, professor pesquisador do Peace Research Institute Oslo, diz ter alertado. Ele disse à SWI swissinfo.ch que “minar e deslegitimar ativamente” a UNRWA abriu o caminho para isso.

Em especial, David Beasley, ex-diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, foi nomeado para o conselho consultivo da fundação. Sua nomeação ainda não foi confirmada.

“Você já tem um sistema da ONU, especialmente sob a UNRWA, pronto e capaz de fornecer alimentos, água e abrigo”, disse Paul Spiegel, diretor do Centro de Saúde Humanitária da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore. “É muito preocupante o rumo que isso está tomando […] Há muitos sinais de alerta.”

Ainda não está claro se a GHF poderá operar em Gaza sem o apoio da ONU e de outras organizações humanitárias. Se a GHF conseguir garantir o financiamento e os contratos de que precisa para adquirir e fornecer ajuda, a ONU e seus parceiros poderão ser forçados a obedecer.

Edição:Virginie Mangin/fh

(Adaptação: Clarissa Levy)

Mostrar mais Debate Moderador: Dorian Burkhalter Qual é o futuro do setor humanitário? Grandes doadores cortaram verbas e o setor humanitário vive uma crise. Qual o caminho agora? Economias emergentes? Setor privado? Participe da discussão 8 Curtidas Visualizar a discussão

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch