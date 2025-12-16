Genro de Trump desiste de projeto de hotel em Belgrado

afp_tickers

2 minutos

O presidente sérvio, Aleksandar Vucic, confirmou, nesta terça-feira (16), a desistência do projeto de demolir o antigo quartel-general do Exército iugoslavo, bombardeado pela Otan, para construir um hotel, após a retirada da empresa vinculada a Jared Kushner.

“Agora teremos um edifício destruído e só é questão de tempo antes de que os tijolos e outras partes caiam porque ninguém vai tocá-lo nunca mais”, disse à imprensa Vucic, que tinha apoiado publicamente o projeto e denunciou uma “caça às bruxas”.

A Affinity Partners, empresa do genro do presidente americano, Donald Trump, anunciou na segunda-feira ao Wall Street Journal a desistência do projeto.

“Os projetos de grande envergadura devem unir e não dividir, e em respeito ao povo sérvio e à cidade de Belgrado, retiramos nossa candidatura e nos retiramos do projeto por enquanto”, declarou ao jornal um porta-voz da empresa.

Na segunda-feira, o Ministério Público havia acusado o ministro sérvio da Cultura, Nikola Selaković, e outras três pessoas de suposta ilegalidade no processo de aprovação do projeto, suspenso em maio, incluindo a falsificação de um documento que permitiu eliminar o status de patrimônio cultural do edifício.

O QG foi um dos prédios bombardeados várias vezes em 1999 durante a campanha aérea da Otan, liderada pelos Estados Unidos, que pôs fim à guerra do Kosovo (1998-1999).

Desde a divulgação do projeto, houve várias manifestações em Belgrado para defender o valor simbólico do local, em memória aos bombardeios de 1999.

oz-al/sba/pc/mb/mvv/aa