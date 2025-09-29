The Swiss voice in the world since 1935
Por que a Suíça precisa pautar os direitos humanos como prioridade na OSCE

Eleonora Mongelli & Florian Irminger

Em 2026, a Suíça presidirá a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE). O cargo representa uma oportunidade para reorientar a organização para uma de suas missões centrais: promover segurança baseada em regras e centrada nos direitos humanos, argumentam a defensora dos direitos humanos Eleonora Mongelli e Florian Irminger, presidente do Progress & Change Action Lab, sediado em Genebra.

Eleonora Mongelli is a human rights advocate and Vice President of the Italian Federation for Human Rights (FIDU). She is the author of the podcast Made in Slavery on the Chinese government’s violent repression of Uyghur people. Florian Irminger is President of Progress & Change Action Lab. He has served as secretary general of a national political party and in leadership positions of local and international NGOs.

Doze anos após sua última passagem pela presidência em 2014, o contexto que cerca a chegada da Suíça à liderança do órgão em 2026 não poderia ser mais desafiador. A OSCE, uma organização de segurança composta por 57 Estados, completa 50 anos em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, profundas divisões entre os Estados participantes e um ataque sustentado aos compromissos da organização como os direitos humanos, cercados pelo fortalecimento de ideologias conservadoras e autocratas cada vez mais poderosas no cenário político da região.

Além disso, a instabilidade em regiões vizinhas, como Afeganistão, Síria e Líbia, gera pressões migratórias, repercussões na segurança transfronteiriça, além de uma competição geopolítica acirrada, particularmente com potências emergentes como a China. A disseminação de ameaças híbridas, combinando táticas militares, cibernéticas e de desinformação, desestabiliza ainda mais partes da região da OSCE, minando a confiança, enfraquecendo instituições e alimentando divisões internas.

Uma ameaça emergente particularmente alarmante é a repressão transnacional. Os Estados participantes da OSCE – principalmente Rússia, Tajiquistão e Turquia – têm como alvo dissidentes no exterior por meio de vigilância, intimidação, coerção e até mesmo ataques físicos. Essas práticas prejudicam diretamente os direitos humanos, as normas democráticas e a estabilidade interna. Grande parte desse conjunto de ferramentas repressivas foi importado da China, como a Suíça documentou recentemente.

Para cumprir sua missão nesse ambiente, a OSCE deve necessariamente adotar uma abordagem antecipatória e proativa, aprimorando sua capacidade de alerta precoce e previsão estratégica.

Presidência suíça: uma oportunidade para resistir ao autoritarismo

A Suíça presidirá a OSCE em 2026. Isso ocorre no momento em que a Estratégia de Política Externa 2024-27 e as Diretrizes sobre Democracia 2025-28 do país estabelecem uma direção clara: democracia, direitos humanos e Estado de Direito não são valores opcionais, mas pilares da segurança. Essa também é a visão fundadora da OSCE, expressa no Ato Final de Helsinque e na Carta de Paris, onde a segurança se baseia em regras, direitos e governança responsável.

No entanto, a “dimensão humana” da OSCE está sob ameaça. Líderes autoritários cada vez mais utilizam o direito internacional e as regras de consenso como armas para permitir políticas repressivas, bloquear fiscalizações e eliminar os mecanismos que responsabilizam os Estados. O risco é que a OSCE se reduza a gerenciar diferenças discretamente, mantendo os temas mais sensíveis fora da mesa para preservar uma frágil aparência de unidade ou sobrevivência. Isso seria o oposto de buscar alcançar uma segurança baseada em regras.

A presidência da Suíça oferece uma oportunidade para resistir a essa derrapagem. Isso significa garantir que os compromissos existentes sejam ativamente aplicados e relembrados, mesmo quando politicamente inconvenientes.

Na prática, isso requer um apoio político e financeiro robusto ao Escritório da OSCE para Instituições Democráticas e Direitos Humanos (ODIHR).O trabalho do escritório inclui observação eleitoral, monitoramento dos direitos humanos e produção de relatórios públicos. Com o apoio adequado, o ODIHR pode prevenir e responder eficazmente a novas ameaças que nenhum Estado pode enfrentar sozinho.

Assumir essa missão com todas as letras significa também garantir que questões como o retrocesso democrático, os ataques a defensores dos direitos humanos, a governança do setor de segurança e as restrições ao espaço cívico sejam debatidas abertamente em Viena, onde a OSCE está sediada. Essas preocupações não devem ser negociadas a portas fechadas.

Esta abordagem está em total consonância com as diretrizes democráticas da Suíça, que defendem uma “diplomacia pela democracia” e reconhecem que a salvaguarda do Estado de direito e dos direitos humanos no exterior é essencial para a própria segurança da Suíça. Reflete também as lições aprendidas ao longo de décadas de reforma do setor da segurança: a boa governança, a participação e o espaço cívico não são luxos – são a armadura mais eficaz contra a instabilidade.

Manter a relevância

Mas ainda existe um risco estratégico mais amplo. Se a OSCE for vista como paralisada ou irrelevante, os Estados podem recorrer a fóruns mais flexíveis e não baseados em regras, como a Comunidade Política Europeia, onde não existem normas comuns que orientem o comportamento dos países. A OSCE é diferente. O seu diálogo está ancorado em princípios acordados, tornando-a um dos mecanismos mais eficazes para a prevenção de conflitos e a responsabilização. O diálogo sem regras não é segurança. É deriva.

As expectativas devem ser realistas, mas o crescimento das tensões globais e da sensação de insegurança, marcado por ameaças complexas e interligadas, exige uma liderança decisiva das próximas estruturas executivas da OSCE.

A presidência suíça não resolverá o impasse geopolítico da OSCE. No entanto, pode manter visíveis os ganhos normativos da organização, proteger os pilares dos direitos humanos e da democracia europeia, reconhecer e proteger os defensores de direitos humanos e mostrar que não há verdadeira segurança sem direitos resguardados. No ano em a OSCE comemora seu 50º aniversário, esse seria um legado significativo.

Edição: Virginie Mangin/fh
Adaptação: Clarissa Levy

As opiniões expressas pelos autores não refletem necessariamente as da Swissinfo.

