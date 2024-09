Haddad diz que Brasil cresce com inflação baixa e tem condições de retomar grau de investimento

(Reuters) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou nesta quarta-feira que o Brasil está crescendo com inflação baixa, afirmando que o país tem condições de obter novamente o grau de investimento.

Em entrevista à GloboNews, Haddad afirmou ainda que, se houver ampliação da oferta, não deverá haver pressões inflacionárias no futuro próximo e que o crescimento potencial do Brasil é de “2,5% para mais”.

Na terça-feira, dados do IBGE mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro expandiu 1,4% de abril a junho deste ano na comparação com o primeiro trimestre, no que foi o resultado mais forte desde o quarto trimestre de 2020.