Homem é acusado de atacar com faca uma criança em Londres

Um homem foi acusado de tentativa de homicídio depois de atacar uma menina de 11 anos com uma faca na última segunda-feira (12) em Leicester Square, uma área movimentada no centro de Londres, disse a polícia, nesta terça-feira.

Ioan Pintaru, de 32 anos, deve comparecer ao tribunal em Londres na manhã desta terça-feira, segundo a polícia metropolitana da capital.

Duas semanas depois do assassinato de três meninas com uma faca em Southport (noroeste), que desencadeou tumultos anti-imigrantes e islamofóbicos, a polícia recebeu uma ligação pouco depois das 11h30 (7h30, no horário de Brasília) de segunda-feira sobre um ataque nesta área frequentada por muitos turistas.

A criança está gravemente ferida, mas sua vida não está em perigo, informou a polícia. Sua mãe, de 34 anos, foi inicialmente apresentada como ferida, mas na verdade era o sangue da menina.

A polícia indicou que a denúncia terrorista não está sendo considerada e disse que o suspeito e a vítima não parecem se conhecer.

Destacaram, também, a coragem dos funcionários do comércio local que intervieram para proteger a menina e controlar o agressor.

O Reino Unido, onde a posse de armas de fogo é estritamente limitada, registra um aumento da violência com facas (ataques a pessoas, roubos, etc.), muitas vezes envolvendo jovens.

