IA deixa à mostra história da Basílica de São Pedro

afp_tickers

2 minutos

Os lugares mais escondidos e os estágios de construção da Basílica de São Pedro estarão acessíveis em um portal virtual graças a 400.000 fotos processadas com inteligência artificial, de acordo com um projeto apresentado nesta segunda-feira (11) no Vaticano.

A partir de 1º de dezembro, os usuários da Internet poderão descobrir no site https://www.basilicasanpietro.va a evolução da basílica ao longo dos séculos, desde os tempos romanos até os dias atuais.

Além do site, salas de exposição dentro do monumento permitirão que os visitantes mergulhem em sua história.

O portal também oferecerá um tour virtual pela basílica, que celebrará seu 400º aniversário em 2026, com a possibilidade de explorar as cavernas do Vaticano e a cúpula que coroa o edifício.

Para concluir o projeto, o Vaticano recorreu à Microsoft, que, usando 400.000 fotos tiradas com drones, reconstruiu os mínimos detalhes da arquitetura, das pinturas e das esculturas.

Esse trabalho, que levou dois anos, permitiu a construção de um “gêmeo digital” da basílica, disse o presidente da Microsoft, Brad Smith, em uma coletiva de imprensa, elogiando-o como “um dos maiores projetos desse tipo”.

A IA tornou possível explorar “a enorme quantidade de informações” contidas nas 400.000 fotos tiradas por drones para reconstruir um “mosaico gigante”, acrescentou.

O projeto tem como objetivo “descodificar para o homem contemporâneo, com a ajuda das tecnologias digitais, a mistura da história, arte e espiritualidade que fazem da basílica um local único no mundo”, explicou o arcipreste da basílica, o cardeal Mauro Gambetti.

A basílica de São Pedro do Vaticano é a maior igreja católica do mundo, com uma superfície de 2,3 hectares e uma capacidade para mais de 60.000 pessoas.

glr/gab/pc/mb/dd/yr