Igreja histórica muda de local na Suécia para permitir ampliação de mina de ferro

A emblemática igreja de madeira vermelha de Kiruna, no norte da Suécia, começou sua transferência nesta terça-feira (19) para uma nova localização, como parte de uma complexa mudança no centro histórico da cidade devido à expansão de uma mina de ferro. 

Transportada em reboques especiais, a Kiruna Kyrka, um templo luterano de 672 toneladas inaugurado em 1912 e considerado um dos edifícios mais bonitos do país nórdico, é deslocada de maneira lenta, ao ritmo de meio quilômetro por hora. 

O templo vai demorar dois dias para chegar ao seu novo local, a cinco quilômetros de distância.

A viagem foi abençoada pelo bispo Åsa Nyström e pela vigária Lena Tjärnberg.

Para transferir a igreja, as autoridades elaboraram uma operação logística complexa e cara, que acontece diante dos olhares de mais de 10.000 pessoas atrás de barreiras de segurança. 

Segundo as autoridades, uma das partes mais complicadas da viagem foi justamente o início, já que o comboio teve que girar e passar por uma leve inclinação para chegar à estrada principal do trajeto.

Para preparar a transferência, o terreno ao redor da igreja foi escavado, o que permitiu o posicionamento de grandes vigas amarelas por baixo para poder levantá-la com macacos hidráulicos e colocá-la sobre os reboques.

O rei Carl XVI Gustaf deve acompanhar a transferência, exibida ao vivo pela televisão sueca com 30 câmeras.

Todo o centro de Kiruna, com uma população de 18.000 habitantes, está sendo transferido devido à gigantesca mina de ferro da empresa LKAB que domina a região.

As operações de escavação, cada vez mais profundas ao longo dos anos, enfraqueceram o terreno, aumentando o risco de desabamento em algumas áreas da cidade.

