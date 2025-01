Inflação dos EUA subiu para 2,6% a 12 meses em dezembro de 2024

A inflação nos Estados Unidos subiu para 2,6% a 12 meses em dezembro, contra 2,4% no mês anterior, de acordo com o índice PCE divulgado nesta sexta-feira (31) pelo Departamento do Comércio, o índice preferido do Federal Reserve para definir a política monetária.

A inflação em dezembro foi de 0,3%, acima dos 0,1% em novembro, um aumento alinhado com o consenso dos analistas do MarketWatch.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, também aumentou no mês, de 0,1% em novembro para 0,2% em dezembro. Em 12 meses, entretanto, permaneceu estável, de acordo com o esperado pelo mercado.

O PCE é o índice mais acompanhado pelo Fed para definir sua política monetária. A instituição tem como meta uma taxa de inflação anual de 2%.

Esse nível do aumento de preços reforça a posição do Federal Reserve de esperar antes de cortar as taxas de juros novamente, principalmente com um mercado de trabalho sólido e um consumo que continua dinâmico.

O Fed manteve suas taxas de juros de referência inalteradas na quarta-feira, atraindo críticas do presidente Donald Trump, que quer que a instituição financeira reduza o custo do dinheiro “imediatamente”.

“Não precisamos nos apressar para apertar a nossa política monetária”, disse o presidente do banco central, Jerome Powell, aos repórteres após a primeira reunião do Fed sob a nova presidência de Trump. Ele também observou que a maior economia do mundo continua sólida.

Na quinta-feira, dados oficiais mostraram que o PIB dos Estados Unidos cresceu 2,8% no ano passado.

A maior economia do mundo cresceu 2,3% no último trimestre do ano passado, um dado alinhado ao consenso compilado pelo Briefing.com.

Segundo o PCE, a renda das famílias aumentou 0,4% em dezembro, mais do que os 0,3% do mês anterior.

