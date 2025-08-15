The Swiss voice in the world since 1935

Investigação inocenta fundador do Fórum Econômico Mundial de conduta indevida

O conselho do Fórum Econômico Mundial inocentou nesta sexta-feira (15) seu fundador, Klaus Schwab, 87, e a mulher dele de acusações de uso de dinheiro da organização para fins pessoais.

O Wall Street Journal reportou em abril que um informante havia acusado Schwab e a mulher de irregularidades graves com dinheiro do Fórum, em carta anônima ao conselho da organização. O informante acusou Schwab de instruir funcionários a sacar “milhares de dólares” em caixas eletrônicos para que ele usasse, e usar verbas do Fórum para pagar massagens em hotéis.

Um porta-voz de Schwab negou as acusações, mas ele decidiu, ainda assim, deixar a presidência do Fórum, cujo conselho informou que, após uma investigação independente, concluiu que “não há provas de irregularidades significativas”, apenas “irregularidades menores”, que não refletem “má intenção”.

“O conselho tomou medidas para resolver os problemas identificados durante a investigação, incluindo o fortalecimento da governança em geral”, ressaltou a organização.

