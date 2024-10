Israel reforça presença militar no Líbano; Hezbollah relata confrontos com soldados

Por Steven Scheer e Parisa Hafezi e Maya Gebeily

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) – As Forças Armadas israelenses disseram na quarta-feira que unidades regulares de infantaria e blindados estavam se juntando às suas operações terrestres no Líbano, aumentando a pressão sobre o inimigo Hezbollah, enquanto se prepara para retaliar os ataques de mísseis iranianos.

Israel, que já está lutando contra o Hamas em Gaza, está reforçando sua presença no sul do Líbano no conflito com o Hezbollah, um dia depois de ter sido atacado pelo Irã, aumentando os temores de que o Oriente Médio, produtor de petróleo, possa ser envolvido em um conflito mais amplo.

Na quarta-feira, o Irã disse que o ataque – seu maior ataque a Israel – havia terminado sem novas provocações, mas Israel e os Estados Unidos prometeram revidar.

Enquanto isso, a violência continuava na fronteira entre Israel e Líbano na quarta-feira.

O acréscimo de tropas de infantaria e blindadas da 36ª Divisão de Israel, incluindo a Brigada Golani, a 188ª Brigada Blindada e a 6ª Brigada de Infantaria, sugere que a operação pode ir além de ataques limitados de comandos.

Os militares disseram que sua incursão tem como objetivo principal destruir túneis e outras infraestruturas na fronteira e que não havia planos para uma operação mais ampla visando Beirute ou as principais cidades do sul do Líbano.

Foram emitidas novas ordens de retirada para cerca de duas dezenas de localidades ao longo da fronteira sul.