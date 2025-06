Júri do julgamento contra ‘Diddy’ Combs começa a deliberar

O júri no julgamento de Sean “Diddy” Combs começou a deliberar nesta segunda-feira (30) para decidir se o magnata da música construiu uma rede criminosa de décadas na qual ele supostamente forçava mulheres a fazer sexo com terceiros enquanto estavam sob a influência de drogas.

Os oito homens e quatro mulheres do júri foram instruídos por mais de duas horas pelo juiz Arun Subramanian sobre como a lei se aplica às provas apresentadas pela acusação.

Eles devem chegar a uma decisão unânime sobre o veredicto de cada uma das cinco acusações que o colocaram no banco dos réus: conspiração de extorsão, tráfico sexual por força, fraude ou coerção, transporte para fins de prostituição (as duas últimas acusações são semelhantes para duas vítimas).

Eles analisarão os depoimentos das 34 testemunhas que depuseram no julgamento de dois meses, assim como milhares de registros telefônicos, financeiros e de e-mail.

Combs, de 55 anos, pode pegar prisão perpétua se for condenado.

A defesa lembrou que as mulheres que agora o acusam, que participaram de orgias sexuais com profissionais do sexo pagas e organizadas pelo magnata, eram adultas e tomaram suas próprias decisões.

Duas das denunciantes – a cantora Casandra “Cassie” Ventura e outra ex-parceira que testemunhou sob um pseudônimo – tinham relacionamentos de longa data com o fundador da Bad Boy Records.

A defesa trabalhou para minar sua credibilidade, alegando que eles fizeram isso por dinheiro e prazer, e refutou a acusação mais grave, a de extorsão.

A acusação, que no sistema americano é o promotor, disse que Combs se sentia “intocável” de sua posição privilegiada de poder.

Nas alegações finais, o promotor disse na sexta-feira que, quando Combs cometeu os crimes mais óbvios, “ele estava tão longe do limite que nem conseguia enxergá-lo”.

“O réu nunca pensou que as mulheres de que ele abusou teriam a coragem de dizer em voz alta o que ele havia feito com elas”. “Isso acaba neste tribunal”, disse ele. “O réu não é um deus”, concluiu.

Mas, para seu advogado, ele era um “empresário negro bem-sucedido e autodidata” e, embora tenha reconhecido que os relacionamentos românticos do rei do hip-hop com suas ex-parceiras eram “complicados” e que havia violência doméstica envolvida, ele não é acusado disso.

Embora pouco ortodoxo, o sexo foi consensual, enfatizou o advogado.

Combs não foi depor. Ele não é obrigado a fazê-lo. A defesa também não apresentou nenhuma testemunha, o que é comum em julgamentos criminais, pois cabe à acusação provar a culpa do réu.

