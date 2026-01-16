Julio Iglesias rejeita acusações de assédio sexual feitas por ex-funcionárias

5 minutos

O cantor espanhol Julio Iglesias classificou, na manhã desta sexta-feira (16), as acusações de assédio sexual e tráfico humano feitas por duas ex-funcionárias como “absolutamente falsas”.

O escândalo veio à tona na terça-feira, quando a emissora americana Univision e o jornal espanhol elDiario.es publicaram uma investigação com acusações de uma ex-empregada doméstica e de uma ex-fisioterapeuta do cantor, o artista de língua latina que mais vendeu discos no mundo e pai do também cantor Enrique Iglesias.

Ambas as mulheres relataram ter sofrido maus-tratos e assédio sexual, que em um dos casos incluiu penetrações não consentidas.

Os supostos abusos teriam ocorrido em 2021 nas mansões do cantor na República Dominicana e nas Bahamas. Na época, as mulheres tinham 22 e 28 anos, segundo a investigação jornalística conduzida pela emissora americana Univision e pelo jornal espanhol elDiario.es.

“Com profundo pesar, respondo às acusações feitas por duas pessoas que trabalharam em minha casa”, escreveu o cantor de 82 anos no Instagram, em sua primeira reação direta desde o início do escândalo.

“Nego ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. Essas acusações são absolutamente falsas e me causam grande tristeza”, destacou.

“Nunca senti tamanha maldade, mas ainda tenho forças para contar toda a verdade e defender minha dignidade diante de uma ofensa tão grave”, acrescentou em uma mensagem que termina com sua assinatura e na qual agradece às “tantas e tantas pessoas queridíssimas” que lhe mandaram “mensagens de carinho”.

– “Mulheres jovens” –

A Anistia Internacional e a Women’s Link, organizações que apoiam as denunciantes, indicaram que, em 5 de janeiro, “o Ministério Público espanhol foi informado de eventos ‘que poderiam configurar o crime de tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado e servidão’, ‘crimes contra a liberdade e integridade sexuais, como assédio sexual’, assim como o crime de agressão e crimes contra os direitos dos trabalhadores”.

O Ministério Público espanhol, que está analisando as denúncias na fase pré-processual, colherá depoimentos das duas mulheres como testemunhas protegidas, informaram as organizações.

A Women’s Link esclareceu que os supostos eventos foram denunciados na Espanha, e não nos países onde teriam ocorrido, porque a legislação espanhola “pode ser uma opção interessante para dar a essas mulheres acesso à justiça”, explicou a advogada Gema Fernández.

O Ministério Público tem seis meses, prorrogáveis por mais seis, para decidir se arquiva o caso ou prossegue com a denúncia, acrescentou.

Segundo as organizações, “Laura e Rebeca [nomes fictícios das vítimas] teriam sofrido múltiplas e distintas formas de violência — sexual, psicológica, física e financeira — por parte de Julio Iglesias entre janeiro e outubro de 2021”.

De acordo com seu relato, Iglesias “as teria agredido e assediado sexualmente, teria verificado regularmente seus celulares, as proibido de sair da casa onde trabalhavam e exigido jornadas de trabalho de até 16 horas por dia, sem folgas e sem contrato”.

– Fama internacional –

A notícia provocou uma onda de reações na Espanha, onde Julio Iglesias é muito famoso tanto por sua carreira artística quanto por sua vida pessoal agitada.

Vários membros do governo disseram que estavam considerando retirar sua Medalha de Ouro de Mérito em Belas Artes. A ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, declarou na televisão pública que as informações que vieram à tona “dão terror, dão pânico”.

Nascido em 1943, Julio Iglesias ficou famoso com canções como “Soy un truhán, soy un señor”, “Gwendolyne” e “Me olvidé de vivir”. Com fama internacional, especialmente na Espanha e na América Latina, antes de um período de sucesso em Miami, Iglesias viu sua carreira decolar na década de 1970.

Com oito filhos reconhecidos de dois casamentos, Iglesias sempre teve uma fama de “sedutor”.

Um de seus ex-empresários, Fernán Martínez, o descreveu como um homem “carinhoso”, “muito físico”, embora tenha afirmado que “nunca” o viu exibir “o tipo de comportamento agressivo” que vem sendo noticiado, em declarações à rede Telecinco.

Iglesias compartilha sua vida há décadas com a ex-modelo holandesa Miranda Rijnsburger, mãe de seus cinco filhos pequenos.

mdm/rs/erl/aa