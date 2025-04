Katy Perry realiza voo espacial com tripulação totalmente feminina

A cantora pop Katy Perry e a apresentadora Lauren Sánchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, completaram, nesta segunda-feira (14), o primeiro voo suborbital com tripulação exclusivamente feminina, a bordo de um foguete Blue Origin.

Katy, Sánchez e outras quatro mulheres decolaram do oeste do Texas às 08h30 no horário local (10h30 no horário de Brasília), subiram mais de 100 quilômetros de altitude e retornaram à Terra cerca de 10 minutos depois no foguete New Shepard da empresa aeroespacial de Bezos.

“Ir ao espaço é incrível e eu queria ser um exemplo de coragem, mérito e bravura”, disse a cantora americana ao sair da cápsula.

O foguete completamente automatizado decolou verticalmente e a cápsula se separou durante o voo, antes de voltar à Terra desacelerada por um paraquedas e um retropropulsor.

Além da cantora americana e Sánchez, também participaram do voo a coapresentadora do programa CBS Mornings Gayle King, a pesquisadora científica Amanda Nguyen, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe e a produtora cinematográfica Kerianne Flynn.

Durante o voo, Perry cantou “What a wonderful world”, de Louis Armstrong, disse King.

“Não se trata de mim, não se trata de minhas músicas”, disse Perry, para quem o objetivo do voo era “dar um lugar para as mulheres do futuro”.

Foi o primeiro voo espacial só de mulheres desde a histórica viagem solo da cosmonauta e engenheira soviética Valentina Tereshkova em 1963.

– “Para inspirar a Daisy” –

Este é o décimo primeiro voo suborbital da Blue Origin, que oferece viagens de turismo espacial em seu foguete New Shepard desde 2021. Os preços não foram divulgados.

Em uma entrevista recente à revista Elle, Katy explicou que embarcou na aventura para inspirar sua filha Daisy a “nunca colocar limites nos seus sonhos”.

Durante a viagem, as seis passageiras cruzaram a linha de Karman, que fica 100 km acima do nível do mar e marca a fronteira com o espaço sideral, de acordo com uma convenção internacional.

Até o momento, a Blue Origin transportou 52 pessoas ao espaço suborbital em 10 missões tripuladas.

Entre os famosos que viajaram a bordo da New Shepard no passado incluem William Shatner, lendário ator da saga de ficção científica Star Trek, e o próprio Jeff Bezos, que estava no voo inaugural tripulado.

O bilionário compete com a empresa Virgin Galactic, que também oferece voos suborbitais. Mas a Blue Origin também tem ambições de ir mais longe no mercado de voos orbitais e competir com a Space X, de propriedade do Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

Em janeiro, ele completou com sucesso seu primeiro voo orbital não tripulado, usando um lançador muito mais potente chamado New Glenn.

