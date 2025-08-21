The Swiss voice in the world since 1935

Libertação dos irmãos Menéndez é analisada em comissão judicial da Califórnia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Os irmãos Lyle e Erik Menéndez, presos pelo assassinato de seus pais em 1989, comparecerão, a partir desta quinta-feira (21), a uma comissão judicial encarregada de avaliar seu pedido de liberdade condicional.

Ambos foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional por um parricídio que chocou os Estados Unidos na década de 1990.

Seu julgamento foi um dos primeiros transmitidos pela televisão e sua história voltou a ser notícia graças a uma série e um documentário da Netflix no ano passado.

A liberdade condicional dos irmãos, que alegaram abusos sexuais de seu pai como justificativa para o assassinato, é solicitada por sua família e apoiada por celebridades como Kim Kardashian.

Após mais de três décadas presos e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de redução de pena, conquistaram uma importante vitória judicial em maio, quando a Justiça americana aliviou os termos de sua sentença.

Isto lhes dá direito à liberdade condicional, sobre a qual decidirá uma comissão do Departamento de Serviços de Correções e Reabilitação da Califórnia.

Os irmãos devem demonstrar que estão arrependidos e que não representam perigo para a sociedade.

Composta por dois ou três membros, a comissão ouvirá ambos por videoconferência de sua prisão em San Diego.

Erik, de 54 anos, comparecerá nesta quinta-feira, enquanto o caso de Lyle, 57, será examinado na sexta-feira.

Embora sua liberdade condicional seja recomendada, os irmãos não sairão imediatamente da prisão. O processo pode durar até quatro meses e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, terá a última palavra.

– “Responsabilidade” – 

“Durante mais de 35 anos, demonstraram uma evolução constante. Assumiram toda a responsabilidade de seus atos”, diz um comunicado do Justice for Erik and Lyle Coalition, grupo de apoio que inclui membros de sua família.

O assassinato do poderoso empresário musical de origem cubana José Menéndez e de sua esposa Kitty Menéndez abalou os Estados Unidos em 1989.

Os irmãos, com 21 e 18 anos na época, dispararam a sangue frio contra seus pais enquanto estes assistiam televisão. Eles abriram fogo várias vezes e até recarregaram para assassinar sua mãe. 

Inicialmente, tentaram criar um álibi e atribuíram o homicídio brutal à máfia. Mas, após a confissão de Erik ao seu terapeuta, as autoridades não demoraram para detê-los.

No julgamento midiático, a defesa afirmou que o crime foi consequência de anos de abuso psicológico e sexual por parte de seu pai violento e sua mãe negligente.

Mas a Promotoria acusou ambos de planejar o duplo homicídio para ficar com uma herança multimilionária.

Um primeiro júri não chegou a um veredicto unânime, mas o segundo julgamento terminou com a condenação à prisão perpétua. 

O promotor de Los Angeles, Nathan Hochman, litiga contra sua libertação sob o argumento de que os irmãos não demonstraram arrependimento pelo crime e de que não há elementos legais que sustentem um novo julgamento ou uma mudança na sentença.

hg/rfo/aem/atm/dg/yr/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
16 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR