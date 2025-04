Los Angeles pagará US$ 4 bilhões por abusos sexuais em lares infantis

afp_tickers

3 minutos

O condado de Los Angeles fechou um acordo nesta sexta-feira (4) para pagar US$ 4 bilhões (R$ 23 bilhões) para resolver milhares de processos por abusos sexuais ocorridos há várias décadas em centros juvenis e lares infantis, no que parece ser o maior trato deste tipo no país.

O acordo, que ainda precisa da aprovação da junta de supervisores, busca compensar quase 7 mil vítimas de abusos sexuais em centros juvenis e lares infantis nas décadas de 1980, 1990 e 2000.

“Em nome do condado, peço desculpas de todo o coração a cada um dos prejudicados por esses atos reprováveis”, disse a diretora-executiva do condado, Fesia Davenport.

“O alcance histórico deste acordo deixa claro que estamos comprometidos em ajudar os sobreviventes a recuperar e reconstruir suas vidas, e a implementar e reforçar as mudanças necessárias para manter os jovens seguros”.

Uma lei estadual de 2020 concedeu às vítimas de abuso sexual infantil um prazo mais amplo para empreender ações legais, muito além do período de prescrição habitual.

Milhares de adultos trouxeram à tona histórias assustadoras de abusos sistemáticos que sofreram em instalações de detenção juvenil.

Muitos afirmaram que foram vítimas dos funcionários do agora fechado Centro Infantil MacLaren, um lar de passagem para crianças.

Os advogados das vítimas classificaram esse estabelecimento como “casa dos horrores” e uma investigação descobriu que, por décadas, não havia revisões de antecedentes de seu pessoal.

A notícia sobre o acordo proposto teve um sabor agridoce para as vítimas.

“Estou completamente chocada”, disse Shirley Bodkin, de 58 anos, que lembra que foi abusada sexualmente, drogada e agredida em banheiros e armários nesse centro, de acordo com o seu relato ao jornal local Los Angeles Times. “Esperei todos esses anos para este resultado.”

MaryAlice Ashbrook, de 65 anos, que sofreu abusos na década de 1960, disse que, ao ouvir a notícia, sentiu como se seu “coração tivesse uma porta e esta se fechasse abruptamente”.

“Fiz tudo o que foi possível para bloquear isso, e ainda assim, sigo lidando com pesadelos”, acrescentou.

O enorme montante ofusca acordos anteriores em casos de abuso sexual, incluídos os 2,46 bilhões de dólares (R$ 14,2 bilhões, na cotação atual) que a Boy Scouts of America — a maior organização de escoteiros do país — concordou pagar aos jovens que sofreram abusos sob sua tutela.

Funcionários advertiram que o pagamento teria um “impacto significativo” no futuro para as finanças do condado, o mais populoso dos Estados Unidos, com quase 10 milhões de habitantes e um orçamento anual de aproximadamente de 49 bilhões de dólares (R$ 283 bilhões).

“O plano do condado para pagar por este acordo inclui dinheiro dos fundos de reserva, da emissão de títulos de obrigação judicial e de cortes”, segundo um comunicado.

“O financiamento vai requerer pagamentos anuais de centenas de milhões de dólares até 2030 e pagamentos anuais substanciais contínuos até o ano fiscal 2050-51”, acrescenta a nota.

hg/tgb/cjc/arm/rpr