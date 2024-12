Lula se recupera após cirurgia por hemorragia intracraniana

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, está em condição “estável” e “não teve sequela alguma” após ter sido submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10) em São Paulo devido a uma “hemorragia intracraniana” e seguirá internado até a próxima semana, informou sua equipe médica.

Lula foi transferido de emergência na noite de segunda-feira ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo após sentir dores de cabeça que os médicos atribuíram à queda que sofreu há quase dois meses.

O procedimento, que durou cerca de duas horas e ocorreu “sem complicações”, permitiu “drenar o hematoma do sangramento cerebral”, explicou em coletiva de imprensa o médico Roberto Kalil.

Lula “está estável, conversando normalmente e se alimentando” e “não teve sequela alguma” após a operação, que aconteceu no Hospital Sírio-Libanês.

O presidente ficará as próximas 48 horas “em observação” na UTI e permanecerá no hospital até a próxima semana, acrescentou.

Os médicos explicaram que uma ressonância magnética feita em Brasília mostrou uma “hemorragia intracraniana”.

“É um tipo de complicação comum, que pode acontecer principalmente em pessoas mais velhas”, acrescentou o neurologista Rogério Tuma.

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, de 58 anos, enviou uma mensagem de tranquilidade sobre a evolução de Lula e agradeceu as demonstrações de afeto.

“Depois da cirurgia bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho”, escreveu no Instagram.

– Segue no comando –

Nesta terça-feira, Lula deveria receber em Brasília o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. O premiê acabou se reunindo com o vice-presidente Geraldo Alckmin no Planalto.

“Num primeiro momento, […] não vai haver necessidade do afastamento formal do presidente”, disse o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, à Rádio Gaúcha.

A Constituição Federal prevê que o vice-presidente possa assumir temporariamente as funções do chefe de Estado, mas não especifica quem deve tomar tal decisão, nem os critérios que devem ser observados.

Após cair no banheiro de sua residência no dia 19 de outubro e sofrer uma lesão na nuca, Lula recebeu pontos e passou por avaliações periódicas durante várias semanas.

Por recomendação médica, cancelou sua viagem à Rússia, onde participaria da cúpula do Brics.

Lula, no entanto, manteve seus compromissos, trabalhando da residência oficial por vários dias.

“Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada”, contou Lula dois dias após a queda.

– Desejos de recuperação –

Vários governos do continente americano expressaram desejos de melhoras a Lula, incluídos os de Nicarágua e Venezuela, com quem o presidente brasileiro teve desencontros recentes.

“Ficamos felizes em saber que sua operação ocorreu bem esta manhã e lhe desejamos uma rápida recuperação”, disse a Casa Branca na rede social X através de um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

“Nosso abraço irmão Lula! Estamos Contigo!”, afirmou, por sua vez, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, em mensagem no Telegram.

Lula iniciou o terceiro mandato como presidente em janeiro de 2023, depois de ocupar a Presidência entre 2003 e 2010.

A pouco menos de dois anos das próximas eleições, em outubro de 2026, há uma percepção geral de que ele será candidato à reeleição.

Embora tenha ressaltado que é prematuro falar sobre o tema, em novembro ele disse que “vários partidos” o apoiam e que, quando chegar o momento apropriado, ele discutirá “com muita sobriedade e seriedade”, especialmente se houver “outro candidato para enfrentar” a extrema direita.

O presidente, no entanto, afirmou que “espera que isso não seja necessário” e que haja uma “grande renovação política” no Brasil, em entrevista à CNN.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de 69 anos e derrotado por Lula em 2022, manifestou a intenção de se candidatar, embora esteja inabilitado pela Justiça Eleitoral até 2030 por promover a desinformação sobre as urnas eletrônicas.

– Ritmo intenso –

Lula mantém um ritmo intenso de trabalho e viaja para participar de vários eventos oficiais em sequência por todo o Brasil, nos quais ele costuma fazer discursos longos.

O presidente fala com frequência de seu bom estado de saúde e já chegou a declarar que se sente melhor do que nunca e que deseja “viver até os 120 anos”.

Ele também publica vídeos fazendo exercícios no entorno da residência presidencial, o Palácio da Alvorada.

Mas seu histórico de problemas de saúde tem crescido. Em setembro de 2023, Lula foi operado para colocar uma prótese no quadril e aliviar uma dor que o incomodava há mais de um ano.

O presidente também sofre de artrose, um desgaste nas cartilagens que revestem as articulações e que pode limitar as movimentações.

Em 2011, ele foi diagnosticado com câncer de laringe e conseguiu a remissão total no ano seguinte, após o tratamento de radioterapia e quimioterapia.

Após ser eleito para seu terceiro mandato em novembro de 2022, Lula passou por um procedimento para tirar uma lesão benigna da laringe.

