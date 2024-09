Maduro intervém em portos da Venezuela para ‘limpá-los’ da corrupção

O presidente Nicolás Maduro interveio nesta quinta-feira (19) nos portos da Venezuela, com a promessa de “limpar” essas instalações do Estado, em um país onde a corrupção é endêmica.

“Vou proceder à assinatura do decreto por meio do qual crio uma junta interventora para limpar os portos do país como nunca fizemos”, anunciou o presidente durante um encontro com empresários, justificando sua decisão citando denúncias feitas por industriais que criticam a demora para concretizar suas exportações.

A junta “de reestruturação” ficou a cargo do contra-almirante Germán Eduardo Gómez Larez, que também foi nomeado presidente da Bolipuertos, estatal responsável pela administração portuária, ampliando o poder dos militares em cargos-chave. Maduro pediu que ele deixe os portos “limpos da corrupção”.

A Venezuela está entre os quatro países mais corruptos do mundo, juntamente com Sudão do Sul, Síria e Somália, segundo o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) da Transparência Internacional.

