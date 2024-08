Medina e Florence protagonizam rivalidade entre opostos no surfe

reuters_tickers

4 minutos

Por Lincoln Feast

TEAHUPO’O, Taiti (Reuters) – Gabriel Medina é uma máquina de surfe competitiva. Um superstar vestido com joias e pilotando um helicóptero, o brasileiro é um exterminador tatuado que rema mais rápido, entra no tubo mais fundo e voa mais alto do que praticamente qualquer pessoa que já tenha surfado em uma prancha.

John John Florence é algo completamente diferente.

Com sua inclinação para a vela e a apicultura, sua risada autodepreciativa e o tipo de pelo facial popular entre os adolescentes praticantes de snowboard, o estilo descolado do norte-americano faz dele o surfista dos surfistas.

Em ondas de grande importância como as vistas em Teahupo’o, no entanto, fica claro que eles são dois surfistas de elite no auge de suas forças, uma rivalidade quase perfeita.

Medina ganhou a medalha de bronze da Olimpíada de Paris no Taiti esta semana, o que lhe deu o direito de se gabar sobre Florence, mas ambos foram derrotados pelo mago australiano do Jack Robinson em ondas caprichosas, mas a medalha de ouro foi conquistada pelo herói local taitiano Kauli Vaast.

Ainda assim, o havaiano Florence lidera a turnê mundial profissional e está a caminho de conquistar seu terceiro título mundial para igualar a contagem de Medina.

No entanto, a popularidade de Florence não se baseia nisso.

“Do ponto de vista estético, acho que quase todos concordam que ele é o auge do estilo, da força e da graça”, disse Shane Dorian, ex-surfista, lenda das ondas grandes e técnico da equipe de surfe dos Estados Unidos.

“Como todo mundo pensa em surfar, John realmente surfa.”

“John trabalhou muito para perseguir seu sonho, mas não parece. Já no caso de Gabe, você pode ver que ele se dedicou ao trabalho e isso fica evidente. Ele é uma máquina de competições e um gigante da competição.”

Medina, 30 anos, nasceu e cresceu em São Paulo e começou a surfar aos quatro anos de idade.

Ele entrou no circuito mundial de surfe em 2011, aos 17 anos, e se tornou o mais jovem campeão mundial masculino em 2014, conquistando mais dois títulos em 2018 e 2021.

Medina ganhou mais seguidores no Instagram do que Florence tem no total depois de uma foto olímpica viral na semana passada.

“O surfe se tornou basicamente o esporte do Brasil, além do futebol, o que é muito difícil de dizer, já que o futebol foi o esporte deles por quase 100 anos”, disse Mitchell Salazar, ex-surfista de nível mundial que se tornou comentarista.

“Eu o colocaria no mesmo patamar de Pelé e Ayrton Senna em termos de maiores figuras esportivas brasileiras de todos os tempos.”

Florence, um ano mais velho, com 31 anos, foi criado por uma mãe solteira, principalmente nas areias da costa norte de Oahu. Ele já surfava na famosa Pipeline e viajava pelo mundo em busca de surfe antes da adolescência.

Ele entrou no circuito mundial no mesmo ano que Medina e ganhou títulos mundiais consecutivos em 2016 e 2017. Outras campanhas de títulos mundiais e suas ambições olímpicas em Tóquio foram arruinadas por lesões.

Em seu tempo livre, Florence pode ser encontrado frequentemente velejando ao redor do mundo com amigos ou com sua esposa, Lauryn Cribb, que deu à luz seu primeiro filho em maio.

“John também gosta muito de abelhas, agricultura e coisas do gênero. Essa é a ideia dele de diversão”, disse Dorian.

“Com Gabe, é ‘Vamos a festas totalmente brancas no Rio de Janeiro com estrelas da Fórmula 1 e do futebol’ e tudo o mais.”

“Portanto, eles definitivamente têm um estilo de vida completamente diferente e sua ideia de diversão é completamente diferente.”