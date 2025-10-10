Melania Trump diz que tem ‘canal aberto’ com Putin sobre crianças ucranianas

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, disse nesta sexta-feira (10) que vem mantendo contato com o presidente Vladimir Putin sobre o destino das crianças ucranianas tomadas pela Rússia durante a guerra.

Melania, de 55 anos, afirmou na Casa Branca que oito crianças ucranianas haviam reencontrado suas famílias nas últimas 24 horas, graças a negociações entre sua equipe e a do presidente russo.

“Putin e eu temos mantido uma comunicação fluida sobre o bem-estar dessas crianças” ucranianas que residem na Rússia, disse a primeira-dama, depois que Donald Trump entregou ao presidente russo uma carta de Melania, durante reunião de cúpula bilateral no Alasca.

“Muita coisa aconteceu desde que o presidente Putin recebeu a minha carta, em agosto. Ele respondeu por escrito, expressando sua disposição de trabalhar diretamente comigo”, afirmou.

A ex-modelo nascida na Eslovênia também disse que as duas partes participaram de “reuniões e ligações não oficiais, todas de boa-fé”.

“Oito crianças reuniram-se com suas famílias nas últimas 24 horas”, informou Melania. Uma delas, uma menina deslocada pelos combates, estava retornando da Ucrânia para a Rússia.

Kiev acusou Moscou de sequestrar quase 20.000 crianças no leste e sul da Ucrânia após a invasão de fevereiro de 2022, e tornou esse tema uma prioridade diplomática.

O Tribunal Penal Internacional emitiu uma ordem de prisão contra Putin e sua comissária para os direitos da infância, Maria Lvova-Belova, por acusações de sequestro de menores.

Melania disse que a Rússia havia “mostrado disposição” de compartilhar detalhes para identificar as crianças sequestradas, incluindo fotos e biografias, e afirmou que vai continuar trabalhando para que mais crianças voltem para casa. “Esta é uma iniciativa importante para mim.”

