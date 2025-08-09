Morreu Jim Lovell, astronauta americano que comandou a missão Apollo 13

O astronauta americano Jim Lovell, comandante da missão lunar Apollo 13, que quase acabou em tragédia em 1970, após uma explosão em pleno voo, morreu nesta quinta-feira (7), aos 97 anos, anunciou hoje a Nasa.

Lovell, que foi interpretado pelo ator Tom Hanks no filme “Apollo 13”, de 1995, nunca pisou na superfície da Lua, mas era considerado um dos grandes nomes do programa americano de exploração lunar.

“A Nasa transmite suas condolências à família do capitão Jim Lovell, cuja vida e cujo trabalho inspiraram milhões de pessoas ao longo de décadas”, reagiu a agência espacial americana, acrescentando que o ex-piloto da Marinha morreu ontem, em Chicago.

Lançada em 11 de abril de 1970 – nove meses depois de Neil Armstrong se tornar a primeira pessoa a caminhar na Lua – a Apollo 13 visava realizar o terceiro pouso lunar da humanidade. Contudo, um tanque de oxigênio explodiu a caminho do satélite natural da Terra.

A tragédia levou Jack Swigert, companheiro de missão de Lovell, a dizer a frase que se tornaria célebre “Houston, tivemos um problema” (Houston, we’ve had a problem), ao controle da missão no Texas. De acordo com a Nasa, Lovell repetiu a frase logo depois.

Uma caótica odisseia espacial se seguiu, acompanhada com atenção nos Estados Unidos, que temiam perder seus primeiros astronautas no espaço.

Mas, sob a liderança de Lovell, apelidado de “Jim, o sorridente” (Smilin’ Jim) por seus colegas astronautas, a tripulação conseguiu retornar em segurança para a Terra, o que lhe rendeu aplausos generalizados.

“A personalidade e a coragem inabalável [de Lovell] ajudaram nossa nação a chegar à Lua e transformaram uma tragédia em potencial em um sucesso com o qual aprendemos muito”, informou a Nasa.

“Existem pessoas que ousam, sonham e guiam as outras aos lugares aonde não iríamos por conta própria”, publicou Tom Hanks no Instagram. “Jim Lovell, que durante muito tempo viajou mais longe no espaço e por mais tempo do que qualquer outra pessoa em nosso planeta, era esse tipo de cara.”

Lovell também foi um dos três astronautas a orbitar a Lua pela primeira vez durante a missão Apollo 8, em 1968, abrindo caminho para o primeiro pouso no satélite, destacou a Nasa.

