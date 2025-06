Musk apaga mensagem que vinculava Trump a Jeffrey Epstein

O magnata Elon Musk apagou uma acusação publicada em redes sociais que vinculava Donald Trump ao empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais, que se suicidou na prisão em 2019.

Musk, que deixou na semana passada o cargo de conselheiro da Casa Branca, protagonizou na última quinta-feira uma disputa pública com o presidente dos Estados Unidos, durante a qual afirmou que o nome de Trump aparece nos arquivos governamentais não divulgados sobre pessoas ligadas a Epstein.

O governo Trump afirmou que está examinando dezenas de milhares de documentos, vídeos e materiais que, segundo seu movimento MAGA (Make America Great Again), vão comprovar a cumplicidade de figuras públicas nos crimes de Epstein.

O nome de Trump apareceu em documentos vinculados a Epstein revelados por um juiz de Nova York no começo de 2024. O presidente não foi acusado de nenhum crime no caso.

“Hora de soltar a verdadeira grande bomba: (Trump) está nos arquivos Epstein”, publicou Musk em sua plataforma de rede social, X, no ponto máximo da disputa midiática entre os dois. “Esta é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”, acrescentou.

Musk não revelou os documentos mencionados e não apresentou evidências de sua acusação. Inicialmente, ele dobrou a aposta com uma segunda mensagem: “Salvem este post para o futuro. A verdade vai aparecer”. Contudo, o bilionário aparentemente apagou as duas postagens na manhã deste sábado.

Em entrevista concedida hoje à emissora NBC, Trump chamou a denúncia de Musk de “notícia velha”. “Até o advogado de Epstein disse que eu não tinha nada a ver com isso”.

Segundo teorias da conspiração disseminadas por apoiadores de Trump no movimento MAGA, autoridades do governo encobriram o papel de indivíduos vinculados aos crimes de Epstein. Essas teorias têm como alvo políticos do Partido Democrata e celebridades de Hollywood, mas não incluem Trump.

Nenhuma fonte oficial jamais confirmou que o presidente aparece em qualquer documento que ainda não tenha sido divulgado.

As divergências entre o presidente da maior potência mundial e o homem mais rico do planeta chamam a atenção do mundo, que acompanha a disputa como se fosse um reality show, mas ela pode ter consequências políticas e econômicas graves para os Estados Unidos.

Donald Trump não aceitou a mão estendida pelo CEO da Tesla e da SpaceX, que queria uma conversa telefônica ontem.

