The Swiss voice in the world since 1935

Netanyahu ordena negociações para libertar reféns em meio a ofensiva na Cidade de Gaza

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou, nesta quinta-feira (21), iniciar negociações para libertar os reféns em Gaza, em resposta a uma nova proposta de trégua no território palestino, onde o exército israelense intensificou sua ofensiva na Cidade de Gaza.

“Dei instruções para iniciar imediatamente negociações para a libertação de todos os nossos reféns e para pôr fim à guerra em condições aceitáveis para Israel”, declarou o primeiro-ministro israelense.

Netanyahu não mencionou explicitamente a proposta mais recente dos mediadores (Egito, Catar e Estados Unidos), que prevê, segundo fontes do Hamas e da Jihad Islâmica, uma trégua de 60 dias, associada à libertação em duas etapas dos reféns ainda cativos em Gaza. O Hamas informou na segunda-feira ter aceitado o plano.

Paralelamente, o dirigente israelense afirmou, antes de se reunir com altos comandos, que se preparava para “aprovar os planos” apresentados pelo exército e pelo ministro da Defesa “com o objetivo de tomar o controle da Cidade de Gaza e derrotar o Hamas”.

O Exército israelense anunciou que mobilizará mais 60 mil reservistas, aumentando os temores de um agravamento da catastrófica situação humanitária que assola o território palestino.

Está prevista a participação na ofensiva de cinco divisões e os militares israelenses pediram que hospitais e ONGs que operam na Cidade de Gaza preparem seu traslado para o sul do território.

O Exército assegurou que forneceria “um lugar para operar, seja um hospital de campanha ou qualquer outro hospital”.

O Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, repudiou estas exigências, afirmando que fragilizariam “o que resta do sistema de saúde, após a destruição sistemática” executada pelo Exército israelense e “privaria mais de um milhão de pessoas de seu direito a receber atendimento médico”.

– “Mais mortos” –

Há mais de uma semana, vários bairros da Cidade de Gaza, o maior centro urbano da Faixa, situado no norte do território, são bombardeados intensamente pela aviação e pela artilharia.

“A casa tremeu a noite toda. O som das explosões, da artilharia, dos aviões de combate, das ambulâncias e os gritos de socorro estão nos matando”, contou à AFP, nesta quinta-feira, Ahmad al Shanti, morador da cidade.

No início de agosto, o gabinete de segurança chefiado por Netanyahu havia autorizado um plano para ocupar militarmente esta cidade e os campos de refugiados adjacentes, assim como tomar o controle de toda a Faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas.

Neste território palestino seguem cativos 49 reféns, dos quais 27 estão mortos, segundo o exército. São os remanescentes do grupo de 251 reféns capturados pelo Hamas em seu ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel, estopim do conflito.

Desde o início da guerra, Israel mantém um cerco a Gaza e controla atualmente 75% do território, onde sua operação de represália causou dezenas de milhares de mortos e um desastre humanitário.

A Defesa Civil de Gaza informou que pelo menos 48 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques israelenses em diversas localidades do território palestino, incluindo várias vítimas em um bombardeio na Cidade de Gaza.

Restrições à mídia em Gaza e as dificuldades de acessos ao território impossibilitam a AFP de verificar de forma independente cifras e detalhes fornecidos pela Defesa Civil e o Exército israelense.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que atuou nas operações de troca de reféns por presos palestinos nas duas tréguas anteriores, considerou “intolerável” a intensificação das hostilidades.

“Significa mais mortos, mais deslocamentos, mais destruição e mais pânico”, disse à AFP seu porta-voz, Christian Cardon.

A agência humanitária da ONU para os Territórios Palestinos também alertou que o plano israelense terá “um impacto humanitário terrível” na população.

– “Desprezo flagrante” –

O Hamas, que aceitou a atual proposta para um acordo de cessar-fogo, considerou que a operação na Cidade de Gaza demonstra “um desprezo flagrante aos esforços realizados pelos mediadores”.

Netanyahu “demonstra que é o verdadeiro obstáculo para qualquer acordo, que não se importa com a vida” dos reféns israelenses, afirmou o grupo em um comunicado divulgado na quarta-feira.

A proposta se baseia em um plano anterior do emissário americano Steve Witkoff, que tinha sido validado por Israel.

Este contempla a libertação de dez reféns vivos e a entrega dos corpos de 18 mortos em troca de um cessar-fogo de 60 dias e negociações para encerrar a guerra. Os demais cativos seriam libertados após uma segunda fase de negociações, de acordo com fontes do Hamas e da Jihad Islâmica.

Enquanto isso, a indignação aumenta entre os familiares dos reféns israelenses.

“Há um acordo sobre a mesa que pode salvar a vida dos reféns (…) O Hamas aceitou, mas o gabinete do primeiro-ministro insiste em sabotá-lo, o que condena à morte os reféns que estão vivos e os mortos ao esquecimento”, denunciou Lishay Miran Lavi, cujo marido, Omri Miran, continua sequestrado.

bur-hba/avl-arm/es-an/hgs/mb/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Você vê alguma mudança em sua vida por causa do Tarifaço?

Como você acha que sua vida poderia ser afetada pelo tarifaço de Trump? Conte para a gente.

Participe da discussão
13 Curtidas
14 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
30 Curtidas
57 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
21 Curtidas
17 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR