Nunes e Boulos vão disputar 2º turno em São Paulo após eleição acirrada

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), irá disputar o segundo turno das eleições municipais contra Guilherme Boulos (PSOL), deixando de fora Pablo Marçal (PRTB), que ficou em terceiro lugar na votação deste domingo, na disputa mais acirrada entre todas as capitais estaduais do país.

A eleição na maior cidade do país foi definida apenas nos últimos votos, após uma apuração muito equilibrada desde o início. Nunes terminou em primeiro lugar com 29,49% dos votos válidos contra 29,06% de Boulos, enquanto Marçal ficou com 28,14%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado representará um segundo turno em São Paulo marcado pela polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia Boulos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia Nunes. A votação ocorrerá em 27 de outubro.

“Nesse segundo turno vai estar em jogo uma escolha. Do lado de lá nós temos um candidato apoiado pelo Bolsonaro, que acredita que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras, e não uma tentativa de golpe. Do lado de cá nós temos o time que ajudou a resguardar a democracia no Brasil. Nós temos o presidente Lula e temos o vice-presidente Alckmin”, disse Boulos após a divulgação do resultado.

Acompanhado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Nunes disse que o segundo turno colocará em disputa duas visões “muito antagônicas” para a cidade.

“A diferença entre a ordem e a desordem. A diferença entre a experiência e a inexperiência. A diferençaa entre a boa gestão e a interrogação. A diferença entre o diálogo, a ponderação e o equilíbrio e o radicalismo”, afirmou.