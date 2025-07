Oasis incendia fãs em seu aguardado retorno aos palcos

Diante de 74 mil pessoas entregues a seus hinos que transcendem gerações, a emblemática banda de britpop Oasis começou nesta sexta-feira (4), na cidade galesa de Cardiff, sua esperada turnê de retorno, mais de 15 anos depois da separação.

A banda de Manchester, que estremeceu o panorama musical em meados dos anos 1990 com sucessos como “Wonderwall” e “Champagne Supernova”, percorrerá quatro continentes nesta turnê que contará com paradas em Argentina, Brasil, Chile e México.

Na primeira de suas duas apresentações no Principality Stadium da capital do País de Gales, os irmãos Liam e Noel Gallagher executaram seus grandes sucessos em sequência, deixando em êxtase os 74 mil presentes.

“Foi fantástico, tudo o que tínhamos sonhado”, disse Sebastian Vyrtz, um fã dinamarquês de 37 anos. “Músicas fantásticas, sem firulas. Era como um festival de sucessos”, acrescentou.

“Muito tempo” se passou, reconheceu o vocalista Liam pouco depois de iniciar as duas horas de espetáculo que incluíram clássicos como “Stand by Me” e “Supersonic”.

Protagonistas de numerosas brigas que levaram à separação da banda, os irmãos Gallagher deram as mãos ao subirem ao palco, e inclusive cantaram juntos o tema “Roll with It”.

No encerramento da apresentação, a banda agradeceu aos fãs por “aguentarem durante todos esses anos”.

“Foi mais que um show. Me vi abraçando completos desconhecidos”, explicou Frank Gonzales, um californiano de 49 anos que se declarava impactado “emocionalmente”.

Grandes apreciadores do futebol, os Gallagher prestaram homenagem ao jogador português do Liverpool, Diogo Jota, que faleceu em um acidente de carro nesta quinta-feira e cuja imagem foi exibida nos telões durante as últimas notas de “Live Forever”.

– ‘Incrível’ –

A turnê Oasis Live ’25 conta com 41 apresentações em cidades como Londres, Manchester, Los Angeles, Tóquio, Sydney, Cidade do México, São Paulo, Santiago e Buenos Aires.

Desde que o grupo se separou em 2009, após mais uma briga entre os irmãos Gallagher em um festival nos arredores de Paris, muitos não esperavam mais vê-los juntos no palco novamente.

Omar Llamas, de 39 anos, veio do México para o evento. “Será uma experiência que mudará a minha vida”, disse à AFP ao entrar no estádio cerca de três horas antes do início do show.

“É simplesmente incrível estar aqui. Me faltam palavras!”, acrescentou sua compatriota Cynthia Flores, de 30 anos.

A poucas horas do início, o centro de Cardiff já ecoava a empolgação dos fãs, que cantavam os sucessos do grupo nas varandas dos pubs lotados, vestindo suas camisetas do Oasis.

Mark Cassidy, um americano de 31 anos, viajou “só por isso” de Nova York com um amigo.

Charlotte Abisset, uma francesa de 37 anos, é fã “há 25 anos”, mas nunca viu a banda em uma apresentação.

“Estou muito animada, ainda não consigo acreditar que vou viver esse momento histórico”, afirmou.

– Quase 900.000 ingressos vendidos –

A banda anunciou seu retorno em agosto de 2024, dias antes do 30º aniversário do seu primeiro álbum, “Definitely Maybe”.

Após a separação, os irmãos Gallagher continuaram suas carreiras por conta própria, sem nunca alcançar a glória da era do Oasis, e frequentemente entravam em conflito na mídia.

O anúncio surpresa de seu retorno provocou agitação entre os fãs, antigos e novos, para conseguir os quase 900.000 ingressos vendidos em poucas horas para os shows no Reino Unido e na Irlanda.

Mas o caótico processo de venda on-line e o aumento desmedido dos preços dos ingressos por um sistema “dinâmico” geraram polêmica e uma investigação do órgão regulador britânico.

“Vocês estão se divertindo? Valem a pena as 40 mil libras que pagaram pelo ingresso?”, brincou do palco Liam Gallagher.

Ao deixar o estádio, Debbie Bonfield, uma galesa de 65 anos, disse que “os preços cobrados dos fãs eram um absurdo”, mas que “o ambiente compensou”. “Foi incrível, eu amei”, afirmou.

A turnê tem tudo para ser muito rentável. O banco Barclays estimou que os fãs do Oasis poderiam gastar mais de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 7,4 bilhões, na cotação atual) em ingressos e despesas relacionadas, como transporte e hospedagem.

De acordo com a mídia britânica, a banda voltou a tocar há vários meses e realizou ensaios para as apresentações mais recentemente em Londres. Novos membros como um teclista e um baterista foram adicionados ao conjunto.

