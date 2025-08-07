The Swiss voice in the world since 1935

OpenAI lança o ChatGPT-5, seu novo modelo de IA generativa

A OpenAI lançou, nesta quinta-feira (7), a esperada quinta geração de seu emblemático modelo de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT-5, apresentada como mais inteligente e rápido que seus antecessores.

O ChatGPT-5 estará disponível de forma gratuita para todos os usuários da ferramenta de IA, que é utilizada por quase 700 milhões de pessoas semanalmente, disse a OpenAi em uma sessão informativa com jornalistas.

O cofundador e diretor executivo da empresa, Sam Altman, disse que esta última versão “é um passo significativo em direção a modelos realmente capazes”.

No entanto, ele advertiu que ainda há trabalho a ser feito para alcançar um tipo de inteligência artificial generativa (IAG) que pense como as pessoas.

“Este não é um modelo que aprende continuamente à medida que é implementado a partir de novas descobertas, algo que, na minha opinião, deveria fazer parte de uma IAG”, afirmou Altman.

“Mas o nível de capacidade aqui é uma grande melhoria”, acrescentou.

O GPT-5 é particularmente habilidoso quando se trata de a IA atuar como um “agente” que lida de forma independente com tarefas computacionais, explicou Michelle Pokrass, da equipe de desenvolvimento.

“O GPT-3 me deu a sensação de estar conversando com um estudante de ensino médio: você faz uma pergunta, talvez obtenha uma resposta correta, talvez algo absurdo”, disse Altman.

“O GPT-4 me deu a sensação de estar conversando com um estudante universitário; o GPT-5 é a primeira vez que realmente parece estar falando com um especialista com doutorado em qualquer assunto”, destacou.

juj/myl/vk/ad/mel/dd/mvv/am

