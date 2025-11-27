Davos em declínio: o Fórum Econômico Mundial poderá sobreviver?

Abalada por um escândalo, a organização suíça por trás da cúpula anual enfrenta um momento de crise. Fontes internas dizem que seu futuro pode depender do sucesso da reunião do ano que vem.

No início de agosto, um relatório confidencial de 37 páginas foi apresentado ao conselho de curadores do Fórum Econômico Mundial. Este foi o ápice de uma investigação abrangente, que durou meses e envolveu uma das instituições mais visíveis no mundo da política e dos negócios internacionais, e se concentrou no homem que a construiu.

Investigadores liderados pelo escritório de advocacia suíço Homburger analisaram mais de 100 mil e-mails, revisaram 65 mil documentos adicionais e questionaram 59 funcionários atuais e antigos em 86 entrevistas, de acordo com o relatório.

A intenção era determinar se Klaus Schwab, o fundador do fórum, de 87 anos, e sua esposa, Hilde, transformaram o Fórum Econômico Mundial não apenas em um feudo privado, mas também em um caixa eletrônico pessoal.

A conclusão foi inequívoca: nenhuma conduta criminosa foi comprovada. Houve irregularidades como despesas sem justificativa comercial clara, limites tênues entre gastos pessoais e profissionais, e-mails confusos, e má gestão de pessoas, mas nada que fosse ilegal.

Para Schwab, as conclusões serviram como justificativa. Na mesma semana, em uma tensa reunião do conselho, que incluiu a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, o presidente da BlackRock, Larry Fink, e outros nomes influentes, ele exigiu um acordo financeiro e o reconhecimento público de que as alegações contra ele e sua esposa eram falsas.

Para alguns outros presentes, no entanto, o relatório confirmou um problema mais profundo: um padrão de tomada de decisão unilateral e governança confusa por um fundador que administrou o fórum por muito tempo como uma empresa familiar.

Quando a organização sediada em Genebra finalmente emitiu sua declaração em 15 de agosto, o tom foi cauteloso. “Pequenas irregularidades, decorrentes de linhas tênues entre contribuições pessoais e operações do fórum, refletem um profundo engajamento, e não a intenção de má conduta”, afirmou.

Fink e o vice-presidente da Roche, André Hoffmann, foram nomeados copresidentes interinos. Schwab não recebeu o título de presidente honorário.

O “próximo capítulo” do fórum, concluiu a declaração, “será guiado pela missão original desenvolvida por Klaus Schwab: reunir governo, empresas e sociedade civil para melhorar o estado do mundo”.

Durante décadas, essa missão teve um peso imenso. Seu encontro anual em Davos tem sido um ímã para chefes de Estado, titãs da tecnologia e figuras culturais, um palco alpino neutro onde o consenso da elite foi forjado sob a bandeira da diplomacia suíça. Seus painéis deram o tom para a autorreflexão do capitalismo global; seus corredores vibravam com a energia dos acordos e da diplomacia.

Embora às vezes ignorado como um espaço de debates, Davos ocasionalmente produziu resultados que vão além do networking. Em 1988, o fórum promoveu um degelo nas tensões entre a Grécia e a Turquia, quando os dois países assinaram uma declaração de paz paralelamente. Na década de 1990, ele facilitou o diálogo econômico entre Shimon Peres e líderes árabes após os Acordos de Oslo. Bill Gates utilizou a plataforma na década de 2000 para lançar importantes iniciativas de financiamento de vacinas.

Mas o mundo que antes se aglomerava ali mudou. Davos navega contra o vento. O multilateralismo está em recuo, o protecionismo está em ascensão e a rivalidade entre as grandes potências, entre os EUA e a China, entre o Ocidente e o Sul global, está reformulando a governança global.

Em vez de encerrar um capítulo, o relatório marcou o ápice de um lento e doloroso desmantelamento: não apenas do legado da Schwab, mas da própria instituição. A empresa não só perdeu seu fundador, como também seu influente presidente interino, o presidente emérito da Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, que se desentendeu com a Schwab.

Abalado internamente e diminuído externamente, o fórum se encontra em um momento incerto enquanto se prepara para sua próxima reunião anual em Davos, em janeiro de 2026. Os convites foram enviados aos participantes registrados esta semana com o tema: Um Espírito de Diálogo.

“O Fórum Econômico Mundial pode estar enfrentando seu maior desafio desde sua fundação em 1971. Ele está enfrentando vários obstáculos: o recuo da globalização, a desconfiança generalizada nas elites e a transição abrupta da liderança de Klaus Schwab”, afirma James Breiding, autor de “Swiss Made: The Untold Story Behind Switzerland’s Success”.

“A próxima reunião não é apenas importante; ela pode ser decisiva.”

No início de abril, Schwab disse ao conselho do Fórum Econômico Mundial que planejava deixar o cargo após 54 anos como líder do fórum.

Ele vinha sofrendo pressão, tanto interna quanto externamente, após uma investigação interna anterior sobre a cultura organizacional do fórum ter sido desencadeada por uma denúncia do Wall Street Journal. A investigação do ano passado, ordenada pelo conselho, não encontrou nenhuma conduta ilegal, mas revelou frustração generalizada com a liderança e a governança.

No entanto, Schwab não deu ao conselho nenhuma data para a saída e, pouco depois, viajou para Frankfurt para se encontrar com Lagarde e discutir sua eventual sucessão como presidente; uma mudança que, se tivesse ocorrido, poderia tê-lo mantido no cargo até 2027, quando seu mandato como chefe do BCE terminou.

Menos de duas semanas depois, chegou um dossiê de denúncia. A carta enviada ao conselho acusava Schwab de usar recursos do fórum para luxos particulares: massagens em hotéis, viagens em família e viagens internacionais sem finalidade comercial clara. A carta alegava tratamento favorável a certos países no Relatório de Competitividade Global do fórum e afirmava que Schwab pretendia embolsar royalties de livros cujos custos de produção haviam sido cobertos pela organização: uma quantia supostamente equivalente a 1,5 milhão de francos (US$ 1,9 milhão).

Houve outras alegações de que ele havia lançado unilateralmente um dispendioso projeto do Metaverso; de que ele e Hilde Schwab haviam restringido o acesso de funcionários ao luxuoso retiro Villa Mundi, em Genebra, comprado e reformado pelo Fórum Econômico Mundial; e de que sua esposa cobrava viagens privadas da organização. Schwab também foi acusado de usar funcionários para promover uma campanha pessoal pelo Prêmio Nobel da Paz.

“Sempre me perguntarei se aquele encontro com Lagarde foi o que deu início a tudo”, diz um alto funcionário do Fórum Econômico Mundial. “Parecia que alguém estava furioso por ele pretender permanecer no cargo por mais alguns anos.”

As alegações foram fatais. Schwab renunciou; o fórum contratou Homburger para conduzir uma investigação independente. Furioso, o fundador iniciou uma ação judicial paralela para limpar seu nome. Ele apresentou uma queixa criminal em Genebra contra partes desconhecidas e uma ação civil em junho, nomeando o próprio fórum como contraparte, segundo apurou o Financial Times.

“Não foi uma ação contra o conselho”, diz alguém a par do caso. “Foi para garantir que Klaus pudesse levar seu caso à justiça por um tratamento justo.”

Fontes próximas dizem que a investigação dos advogados foi intensa, mas justa. “Eles foram minuciosos. O processo na segunda vez foi como a noite e o dia. Na primeira investigação, senti que estava sendo acusado de alguma coisa; na segunda, me garantiram o anonimato e que ninguém poderia buscar vingança. Eu e outras pessoas com quem conversei e que foram entrevistadas sentimos que podíamos ser honestos”, diz uma pessoa entrevistada em ambas as investigações.

Quando o relatório Homburger chegou em agosto, ele descobriu que a maioria das alegações, incluindo as mais sérias, não eram comprovadas.

De acordo com o relatório, que não foi tornado público, mas do qual o Financial Times analisou partes, os investigadores analisaram 45 mil itens de despesas dos Schwabs. A consultoria tributária BDO encontrou pouco menos de cinco mil francos em custos privados que haviam sido faturados incorretamente ao longo de 13 anos; erros, concluiu, que “não foram ocultados”. Os investigadores não conseguiram determinar se houve mais. Os custos de viagem eram altos, mas constatou-se que tinham justificativa comercial.

Alegações de assédio sexual e discriminação por idade foram rejeitadas. Alegações de maus-tratos a funcionários também foram infundadas, embora o relatório tenha apontado processos confusos e gestão fraca.

A controvérsia do Relatório de Competitividade Global foi julgada processual. Schwab havia pressionado para atualizar a metodologia para refletir a prontidão digital, o que teria mudado a classificação dos países. A Índia, por exemplo, teria caído para 77º em vez de 40º na edição de 2017-18. Preocupado que a mudança pudesse parecer arbitrária, ele voltou ao modelo antigo, mas incluiu um anexo explicando a mudança. Ele também expressou temores de que as alterações para o Reino Unido, que havia saltado do sétimo para o segundo lugar, pudessem ser “exploradas pelo grupo pró-Brexit”.

O conselho havia aprovado a iniciativa do Metaverso, batizada de “Vila da Colaboração Global”, e a indicação do filho de Schwab, Olivier, para uma posição de liderança após um processo competitivo. Da mesma forma, a Villa Mundi havia sido adquirida e reformada com a aprovação do conselho, e o designer de interiores de Schwab havia sido escolhido por oferecer preços abaixo do mercado. Não havia evidências de que o acesso tivesse sido injustamente restringido.

Outras alegações, de presentes como de um conjunto de chá russo ou de abotoaduras Tiffany, não puderam ser verificadas. O fórum não possuía inventário formal. Os investigadores observaram que Hilde Schwab havia recusado, em certa ocasião, uma pintura cara por questões de propriedade.

Nada disso configurava conduta criminosa. No entanto, para muitos administradores e executivos, o relatório confirmou um problema mais profundo: o controle irresponsável de Schwab. Ele chegou a cogitar a transferência da sede do fórum para Dubai, revelou o relatório do Homburger; um plano que acabou sendo abandonado, mas que era desconhecido pela maioria do conselho na época.

“Klaus comandava o fórum como um fundador comanda uma startup”, diz uma pessoa próxima ao conselho. “Sim, muita coisa foi formalmente aprovada. Mas ninguém o controlou. Muitos conselheiros estavam lá como recompensa. Poucos estavam dispostos, ou interessados, em enfrentá-lo.”

O relatório confirmou a fraca supervisão e a turvação dos limites entre interesses pessoais e institucionais. Mas a incapacidade de encontrar a criminalidade deixou o conselho diante de um dilema constrangedor. O processo de Schwab e o escândalo persistente estavam ofuscando os preparativos para Davos 2026.

“Quando o relatório foi apresentado, alguns membros do conselho ficaram genuinamente chocados. Eles esperavam que ele fosse culpado, mas não havia nada nele”, diz um administrador. “Era óbvio que tínhamos que fechar um acordo e seguir em frente.”

Brabeck-Letmathe, o presidente interino, renunciou imediatamente após o acordo com Schwab. Em uma carta ao conselho de administração e ao diretor executivo do Fórum Econômico Mundial, Børge Brende, ele citou um ambiente de trabalho tóxico. Sendo um dos primeiros e mais antigos apoiadores de de Schwab, ele teve um forte envolvimento no fórum. Os dois não se falam mais.

O acordo incluiu um acordo financeiro, incluindo uma cláusula para pensão, uma declaração formal isentando Schwab de irregularidades e uma clara separação entre o fundador e sua organização. No entanto, a decisão de não divulgar o relatório publicamente gerou acusações de manipulação.

“Alguns chamaram isso de encobrimento. Não foi”, diz um funcionário do fórum com cargo de gerência. “Klaus podia ser difícil, arrogante e mudar de ideia cinco vezes por dia, mas não estava se enriquecendo. Ele não é uma má pessoa.”

No entanto, o moral interno permanece frágil. “Em latim, você diz ‘Cui bono?’. Não sei quem se beneficiou”, diz outro funcionário. “Klaus perdeu, Brabeck perdeu, o conselho ficou dividido, a reputação do fórum foi abalada… Se [a intenção do denunciante] era apenas remover Klaus, parece ter sido uma vitória de Pirro.”

Schwab, por sua vez, sente-se privado da dignidade que acredita ter conquistado, segundo pessoas próximas a ele. Ele construiu o fórum do zero com seu próprio dinheiro em 1971, transformando o Fórum Econômico Mundial de um simpósio de gestão de nicho em uma instituição global com influência quase diplomática e mais de meio bilhão de dólares em receita anual. Ele pode ter microgerenciado o fórum e seu evento principal, dizem eles, mas acreditava estar agindo no melhor interesse da organização.

“Ele dedicou a vida ao fórum e sem ele o fórum não seria o que é hoje”, diz uma pessoa próxima a ele. “Agora há uma sensação de que ele está sendo tirado dele; não apenas o cargo, mas o legado.”

A ironia, dizem fontes internas, é que a turbulência interna do Fórum Econômico Mundial reflete o destino da ordem multilateral que ele outrora defendeu.

A crise do fórum marca o fim de uma era: o período pós-Guerra Fria de integração global, otimismo de mercado e institucionalismo liberal. Essa era produziu Davos, e por décadas Davos a personificou.

Mas o mundo de 2025 parece muito diferente. A economia global está fragmentada; as políticas climáticas moldam as agendas nacionais; as novas tecnologias estão complicando a forma como as sociedades veem o futuro.

A premissa fundamental do Fórum Econômico Mundial de que o diálogo entre as elites pode superar divisões parece cada vez mais desfasada, especialmente porque sua linguagem sobre “redefinir” o capitalismo e moldar o futuro global alimentou alegações infundadas de teóricos da conspiração de que ele orquestra crises para expandir o controle de cima para baixo sobre as pessoas comuns.

Rivais preencheram o espaço. A Conferência de Segurança de Munique expandiu-se para além da defesa, abrangendo um debate geopolítico mais amplo. A Iniciativa de Investimento Futuro de Riad, apoiada pelo Estado e apelidada de “Davos no Deserto”, oferece uma alternativa brilhante. A China também promove seus próprios diálogos sob a bandeira de se projeto Belt and Road.

“Davos sempre refletiu o que aconteceu no mundo todo”, diz Thierry Malleret, coautor de vários livros com Schwab e cujo próximo livro se intitula A Morte de Davos. “Ele teve glória porque o Ocidente estava embriagado com seu próprio poder; e isso acabou. A multipolaridade é o futuro. Teremos eventos na China, em Riad, em Aspen, e o Davos europeu lentamente se desvanecendo na irrelevância.”

A sobrevivência do fórum depende agora de sua capacidade de se reinventar estrutural, cultural e politicamente para um mundo que não acredita mais no consenso das elites, afirmam Malleret e outros. Isso exigirá mais do que novos co-presidentes; isso exigirá um acerto de contas com seus próprios limites e com a reação negativa à globalização que celebra.

O teste imediato virá em janeiro. Fink se envolveu pessoalmente e muito mais do que alguns esperavam para garantir a presença de superestrelas americanas, disse uma pessoa familiarizada com o planejamento.

Outros pesos pesados corporativos no conselho estão sendo pressionados a ajudar a trazer líderes mundiais e expoentes da indústria para Davos, para que os participantes pagantes possam ver o que estão comprando. Brende tem viajado sem escalas pela Europa e América Latina recentemente.

A equipe afirma que os riscos são altos. “Há o receio de que, se não realizarmos um bom Davos, alguns parceiros reconsiderem o relacionamento”, afirma o gerente do Fórum Econômico Mundial.

Uma figura em particular está no topo da lista de convidados. “Eles deveriam estar mirando em Trump”, diz Breiding. “Ele tem poder de convocação, especialmente com o Vale do Silício.” Um administrador confirmou discussões “promissoras” sobre garantir a presença do presidente dos EUA, que compareceu pessoalmente duas vezes durante seu primeiro mandato. “Todo o foco está em tornar o próximo evento um sucesso”, diz o administrador. “Larry Fink tem a melhor chance de conseguir isso.”

Um porta-voz do Fórum Econômico Mundial disse que houve “participação recorde” de parceiros nesta etapa do processo de registro.

Após Davos 2026, no entanto, o fórum enfrenta um desafio ainda maior: relevância. Críticos dizem que seu conteúdo perdeu força, e seus painéis são dominados pela sabedoria convencional. “Ele costumava forçar os limites”, diz um ex-executivo. “Agora, ele é politicamente correto e dominado por patrocinadores como consultores. Ninguém quer ouvir o que Macron tem a dizer em Davos.”

Alguns sugeriram estar abertos a áreas às quais Schwab era contra, como empresas de armas. “A defesa está sendo recaracterizada como um bem público na Europa após a invasão russa da Ucrânia e Trump. Essa pode ser uma direção”, diz um ex-executivo do Fórum Econômico Mundial.

Outros argumentam que seu valor reside no que ainda faz de melhor: organizar encontros e diálogos. No entanto, ainda não se sabe do que a atual gestão é capaz. Brabeck-Letmathe também teve um papel fundamental nas atividades e assuntos do conselho.

“Quando janeiro terminar, o fórum precisará ser totalmente reformulado”, diz um alto executivo. “Mas não tenho certeza se a diretoria atual tem essa mentalidade.”

No entanto, mesmo aqueles nos níveis mais altos reconhecem que algo fundamental precisa mudar. “O Fórum Econômico Mundial tem, sem dúvida, uma razão para existir. É mais importante do que nunca”, afirma um membro do conselho. “Mas perdeu o rumo quando tentou se tornar um ‘fórum de impacto’. Sua função era facilitar, não gerar resultados. O fórum deve ajudar outros a melhorar a situação do mundo, e não pretender fazê-lo sozinho.”

Adaptação: DvSperling

