Os desastres aéreos mais mortais desde o ano 2000

3 minutos

O acidente desta quinta-feira (12) na Índia de um avião com 242 pessoas a bordo que caiu pouco depois de decolar pode se tornar um dos mais mortais do século XXI.

Estes são alguns dos acidentes mais fatais desde 2000.

– 298 mortos na Ucrânia –

Em 17 de julho de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines que realizava um voo entre Amsterdã e Kuala Lumpur (voo MH17) foi abatido perto de Donestk, no leste da Ucrânia.

Ao todo, 298 pessoas morreram, incluindo 193 holandeses, em uma região em meio a um conflito armado e controlado por separatistas pró-Rússia.

A agência da ONU para a Aviação Civil (ICAO, na sigla em inglês) estimou que a Rússia foi responsável pelo acidente, mas Moscou sempre negou qualquer envolvimento, denunciando “conclusões tendenciosas”.

– Colisão de aviões militares –

Em 19 de fevereiro de 2003, um Ilyushin de fabricação russa e operado pela Guarda Revolucionária Iraniana caiu a 35 quilômetros de Kerman, no sudeste do Irã, matando 275 pessoas.

A aeronave havia desaparecido do radar uma hora após decolar. O piloto havia entrado em contato com a torre de controle do aeroporto de Kerman para alertar que desejava aterrissar no local devido ao mau tempo.

Em 11 de abril de 2018, um Ilyushin-76 de transporte do exército argelino caiu logo após a decolagem da base de Boufarik, no sul de Argel, matando 257 pessoas, a maioria soldados e seus familiares. Este foi o pior desastre aéreo da Argélia.

– 265 mortos em Nova York –

Em 12 de novembro de 2001, dois meses após os atentados de 11 de setembro em que quatro aviões foram sequestrados, um Airbus A300 que realizava um voo entre nova York e Santo Domingo (República Dominicana) caiu na área residencial do Queens, poucos minutos após decolar do Aeroporto John. F. Kennedy.

O número de mortos foi de 265, 260 a bordo da aeronave e cinco moradores que morreram no incêndio de suas casas.

– O mistério do MH370 –

Em 8 de março de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, desaparece do radar pouco depois da decolagem em Kuala Lumpur, rumo a Pequim.

Os destroços do avião do voo MH370 podem ter caído no sul do oceano Índico, mas nunca foram encontrados.

Outras buscas foram realizadas no início de 2025, mas sem sucesso.

– 228 mortos no voo Rio-Paris –

Em 1º de junho de 2009, um Airbus A330-230 da Air France (voo AF447), que voava entre o Rio de Janeiro e Paris, desapareceu sobre o Atlântico em uma área de turbulência, com 228 pessoas a bordo.

Os destroços do avião só foram localizados na costa brasileira dois anos depois.

– 225 mortos em Taiwan –

Em 25 de maio de 2002, um Boeing 747-200 da companhia de Taiwan China Airlines explode em pleno voo, matando 225 pessoas.

A aeronave caiu a cerca de 50 km da costa a oeste de Taiwan, cerca de 20 minutos depois de deixar Taipé com destino a Hong Kong.

