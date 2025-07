Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, morre aos 76 anos

Ozzy Osbourne, o lendário vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, morreu nesta terça-feira (22) aos 76 anos, anunciou sua família em um comunicado.

O astro do metal, que foi diagnosticado com Parkinson em 2019, morreu apenas duas semanas depois de performar seu show de despedida em sua cidade natal, Birmingham, na Inglaterra.

“É com mais tristeza que palavras podem expressar que informamos que nosso querido Ozzy Osbourne faleceu esta manhã”, disse o comunicado da família.

Osbourne “estava com sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento”, acrescentou a nota.

Apelidado de “Príncipe das Trevas”, ele certa vez arrancou a cabeça de um morcego com uma mordida enquanto estava no palco, e foi um pioneiro do heavy metal – uma vertente do hard rock -, com o enorme sucesso comercial do Black Sabbath na década de 1970.

John Michael Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948 em Birmingham, e abandonou a escola aos 15 anos, passando a realizar trabalhos pontuais, como em uma fábrica, antes de se juntar ao seu amigo de escola Geezer Butler em várias bandas.

No início deste mês, o Black Sabbath tocou suas músicas mais emblemáticas para um público entusiasmado no Villa Park, estádio do Aston Villa, time de futebol da Premier League.

“É a última música. O apoio de vocês nos permitiu viver um estilo de vida incrível (…) Obrigado do fundo de nossos corações”, disse Osbourne ao público após terminar sua apresentação com “Paranoid”, a canção mais famosa da banda.

