Paquistão e Afeganistão estabelecem cessar-fogo após vários dias de confrontos

afp_tickers

3 minutos

Paquistão e Afeganistão concordaram nesta quarta-feira (15) em um cessar-fogo de 48 horas, depois que dezenas de soldados e civis de ambos os lados morreram nos confrontos armados mais graves dos últimos anos na fronteira entre os dois países, que deixou dezenas de mortos.

A trégua entrou em vigor às 13h00 GMT (10h00 em Brasília), pouco depois de ambos os governos anunciarem o acordo.

Os dois países estavam em conflito desde a semana passada, com atos violentos registrados em Cabul e na fronteira com o Paquistão, que acusa os talibãs de promover um movimento paramilitar.

“O governo paquistanês e o regime talibã afegão, a pedido dos talibãs, decidiram implementar um cessar-fogo temporário (…) pelas próximas 48 horas”, declarou o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão.

O governo talibã ordenou que seu Exército respeite o cessar-fogo, disse um porta-voz do Executivo.

“O Emirado Islâmico também ordena a todas as suas forças que respeitem este cessar-fogo”, escreveu o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, no X.

Antes da entrada em vigor da trégua, Cabul e Islamabad se acusaram mutuamente de terem lançado novos ataques contra a fronteira nesta quarta-feira.

Mas o Paquistão também realizou “ataques de precisão” em Cabul, segundo fontes de segurança paquistanesas.

Duas explosões foram ouvidas à noite no centro da capital afegã, que foi posteriormente isolada pelas forças de segurança talibãs. Ambulâncias chegaram ao local, segundo jornalistas da AFP.

A ONG italiana Emergency, que administra um hospital na cidade, informou ter atendido 35 feridos e reportou pelo menos cinco mortos, enquanto as autoridades talibãs ainda não divulgaram um balanço oficial.

A violência entre os dois vizinhos se intensificou na semana passada após explosões no Afeganistão, incluindo duas na capital Cabul, que foram atribuídas ao Paquistão.

O governo talibã afegão iniciou uma ofensiva de retaliação em alguns pontos da fronteira sul, o que levou o Paquistão a responder aos ataques.

Islamabad acusa Cabul de abrigar milícias lideradas pelo movimento paramilitar paquistanês Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP), o que o governo afegão nega.

No ciclo de violência mais recente, o Exército paquistanês acusou o regime talibã afegão de atacar dois importantes postos de fronteira, ao sudoeste e noroeste.

str-ash-mak-la-zz/pbt/mas/dbh/fp/yr/aa/am