O cenário político brasileiro continua a repercutir na imprensa suíça. O indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado é destaque em diversos veículos que enfatizam a gravidade das acusações e as possíveis consequências judiciais. Enquanto isso, Bolsonaro rebate as denúncias, alegando perseguição política e censura.

De 15 a 21 de fevereiro de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Bolsonaro é acusado de golpe de Estado

Segundo a manchete do jornal de esquerda Le CourrierLink externo, o Ministério Público acusou o ex-presidente de extrema direita de tentar impedir o retorno de Lula.

O cerco judicial se apertou ainda mais em torno do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que foi acusado na terça-feira de um suposto golpe de Estado com o objetivo de impedir que seu sucessor Lula retornasse ao poder após as eleições de 2022. Trinta e três outras pessoas também estão sendo processadas.

O anúncio foi feito à noite, com o Ministério Público detalhando em um comunicado as acusações contra o ex-líder da extrema-direita (2019-2022) e os outros suspeitos “acusados de incitar e praticar atos contrários aos três poderes e ao Estado democrático de direito”.

A denúncia que justifica as acusações foi entregue à Suprema Corte, que agora deve decidir se abre ou não um julgamento. O documento especifica que o ex-chefe de Estado foi acusado, em particular, de supostamente planejar um “golpe de Estado”, “tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito” e “organização criminosa armada”. Se o julgamento for aberto, Jair Bolsonaro poderá pegar de 12 a 40 anos de prisão.

Fonte: Le CourrierLink externo, 20.02.2025 (em francês)

Bolsonaro rebate após ser acusado

Jair Bolsonaro, ex-presidente de extrema direita do Brasil, foi acusado de supostamente planejar um “golpe de Estado” para permanecer no poder em 2022. Na quarta-feira, ele denunciou as “acusações vagas” de um “regime autoritário” enquanto aguardava uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a abertura ou não de um julgamento, noticiou o site blueNewsLink externo.

“O mundo está atento ao que está acontecendo no Brasil (…) Qualquer regime autoritário, em sua sede de poder, tem que fabricar inimigos internos para justificar a perseguição, a censura e a prisão arbitrária”, reagiu Jair Bolsonaro, 69 anos, na rede social X.

“Fabricam acusações vagas, dizem que estão preocupados com a democracia ou a soberania, mas perseguem opositores, calam vozes dissidentes e concentram o poder”, completou.

Na noite de terça-feira, o Ministério Público anunciou o indiciamento de Bolsonaro e de outros 33 suspeitos, a maioria deles militares de alta patente, “acusados de incitar e praticar atos contrários aos três poderes e ao Estado democrático de direito”.

De acordo com a acusação, que se baseia em um relatório de 800 páginas da Polícia Federal apresentando evidências coletadas durante uma investigação de dois anos, o ex-presidente (2019-2022) foi o “líder” de uma organização criminosa que conspirou para planejar sua derrota eleitoral em outubro de 2022 nas mãos de seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva.

O juiz do Supremo Tribunal Federal responsável, Alexandre de Moraes, disse na quarta-feira que havia dado à defesa 15 dias para levantar quaisquer objeções, antes de analisar os argumentos das partes. A Corte decidirá então se encaminhará o caso.

Fonte: blueNews,Link externo 19.02.2025 (em francês)

Dois filmes suíços concorrem aos Ursos da Berlinale no sábado

Os cobiçados prêmios serão entregues no sábado na Berlinale. O filme “La cache”, de Lionel

Baier, e a coprodução suíça “Mother’s baby” foram selecionados para a competição.

Antes do lançamento, a nova diretora da Berlinale, Tricia Tuttle, enfatizou que o programa do festival deveria incentivar a discussão de questões socialmente importantes. E ela foi bem-sucedida. Muitos dos 19 filmes em competição apresentam personagens em busca de si mesmos e, ao mesmo tempo, dão uma olhada em seus semelhantes e em seu ambiente.

Entre eles, o favorito da crítica, “A Trilha Azul”, do Brasil, é um estudo sensível de uma pessoa idosa que, em uma sociedade distópica, deve ser deportada para uma colônia de idosos. Ela se opõe. Durante sua jornada, ela conhece muitas pessoas que lhe abrem uma perspectiva totalmente nova da vida.

Segundo a principal agência de notícias da Suíça, a SDA/ATS, o filme de Gabriel Mascaro tem boas chances de ganhar o prêmio principal da Berlinale, o Urso de Ouro. Além disso, Denise Weinberg tem chances de ganhar o prêmio de gênero neutro de Melhor Atriz em um Papel Principal.

Fonte: SDA/ATS, 21.02.2025 (em francês)

Caso “Maddie”: Acusações de perseguição no Reino Unido

Uma mulher que alegou ser a Madeleine McCann desaparecida foi acusada no Reino Unido de perseguir a família da menina. De acordo com a agência de notícias PA, citada pelo site Watson.chLink externo, a jovem de 23 anos é acusada de visitar a casa da família duas vezes, em maio e dezembro do ano passado.

Ela também teria assediado os pais Kate e Gerry McCann com uma carta, telefonemas e mensagens de voz e WhatsApp. Os irmãos de Madeleine teriam entrado em contato com ela pelo Instagram.

A mulher de origem polonesa foi presa no aeroporto de Bristol na quarta-feira. Ela compareceu ao tribunal na sexta-feira, mas, de acordo com a mídia, não deu nenhuma informação sobre o caso e foi mandada de volta para a custódia. O tribunal determinou uma audiência para 7 de abril.

Conforme relatado pela BBC, a mulher havia afirmado nas mídias sociais em 2023 que era “Maddie”, que desapareceu em Portugal em 2007. Um teste de DNA refutou a alegação.

Madeleine McCann desapareceu de um apartamento de férias na Praia da Luz há quase 18 anos. As fotos da menina, então com três anos de idade, correram o mundo. O caso ainda não foi solucionado.

Fonte: Watson.chLink externo, 21.02.2025 (em alemão)

Participe do debate da semana:

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 28 de fevereiro. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

