Asilo político na Suiça: os principais números

Jovens refugiados em uma escola seguindo cursos de integração na Suíça, em junho de 2024. Keystone / Michael Buholzer

A guerra na Ucrânia, o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão e as consequências da crise climática levam milhões de pessoas a abandonar seus países em busca de lugares mais seguros.

3 minutos

Quando catástrofes atingem o mundo, a Suíça também se torna um refúgio seguro. Mas quem está chegando ao país alpino e quem pode ficar?

Para responder a essas perguntas, jornalistas do canal público de rádio e televisão SRF atualizam mensalmenteLink externo uma série de gráficos que ilustram as principais tendências no campo do refúgio político na Suíça.

Quem está atualmente no processo de asilo?

Pode-se imaginar o processo de asilo como uma enorme repartição pública: toda pessoa que solicita asilo na Suíça entra nessa repartição e, por vezes, só sai dela anos depois, com uma decisão no bolso.

O número de pessoas atualmente inseridas no processo de asilo na Suíça é o mais alto em décadas. A principal razão para isso é a chegada, a partir de fevereiro de 2022, de muitos ucranianos e ucranianas fugindo da guerra.

Conteúdo externo

A grande maioria das pessoas vindas da Ucrânia obtém o visto de proteção “S”Link externo. Esse status concede proteção provisória imediata, sem necessidade de passar pelo processo regular de asilo. Por isso, elas não aparecem nos gráficos a seguir.

Quantos novos pedidos de asilo são registrados a cada mês?

O número de novos pedidos registrados mensalmente é um indicador essencial da evolução da situação no campo do asilo. Esses dados são publicados todos os meses pela Secretaria de Estado para Migrações (SEM, na sigla em francês) desde 2013. Já existem estatísticas anuais desde 1994.

Conteúdo externo

É possível identificar claramente, por exemplo, a guerra do Kosovo em 1998/1999 e a crise migratória europeia do fim de 2015, que provocaram um forte aumento no número de solicitantes de asilo na Suíça.

De onde vêm os refugiados?

Muitos dos dez países de onde atualmente vêm mais refugiados estão envolvidos em conflitos regionais.

A presença de uma diáspora já bem estabelecida também contribui para explicar por que algumas nacionalidades solicitam asilo na Suíça com mais frequência do que outras.

Clique nos cabeçalhos da tabela para alterar a ordem de classificação.

Conteúdo externo

Quais pedidos de asilo são aceitos e quando?

Resumidamente, um pedido de asilo pode ter três tipos de resposta:

O pedido do refugiado é aceito e seu status é reconhecido, sendo autorizado a permanecer no país. O pedido é rejeitado e o estrangeiro é deportado. O pedido é rejeitado, mas a pessoa recebe autorização de permanência provisória, pois a deportação seria inaceitável por razões humanitárias — por exemplo, se houver risco de tortura ou guerra em seu país de origem. No entanto, esses motivos podem mudar ou deixar de existir.

Enquanto algumas nacionalidades têm poucas chances de obter asilo, para outras, as decisões são muito variadas, dependendo de cada caso.

Conteúdo externo

