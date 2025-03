Ex-general americano aconselha Suíça a se preparar para a guerra

Qualquer um que esteja militarmente despreparado está convidando à agressão, diz Ben Hodges. Keystone-SDA

De acordo com o ex-general dos Estados Unidos Ben Hodges, a retirada das tropas americanas da Europa é apenas uma questão de tempo. Em uma entrevista ao SonntagsBlick, ele aconselha a Suíça a se preparar para a guerra.

“A melhor maneira de evitar uma guerra é se preparar para ela”, disse o ex-comandante das forças armadas dos EUA na Europa em uma entrevista publicada no domingo. Qualquer um que não esteja preparado está convidando à agressão, acrescentou.

Em sua opinião, a Rússia não respeita a neutralidade suíça. “Isso não significa necessariamente que os tanques russos entrarão na Suíça um dia”, disse Hodges. No Mar Negro e no Mar do Norte, é possível ver como a Rússia está se engajando em uma guerra híbrida, interrompendo o livre comércio, ressaltou.

No entanto, o ex-general deu um conselho específico para as Forças Armadas da Suíça: “Aprenda a implantar e a se defender contra drones em uma área ampla”, disse. Em sua opinião, investimentos maciços também devem ser feitos na defesa aérea. Ele também aconselhou o treinamento para manobras em grande escala.

‘A Europa não é mais uma prioridade’

O Departamento de Defesa dos EUA está atualmente financiando 100.000 soldados na Europa, disse Hodges. Para ele, está claro que o presidente Donald Trump retirará as tropas. “A única questão é quando e quantos soldados ele retirará”, disse o ex-general. “De acordo com tudo o que ouço de Washington, a Europa não é mais uma prioridade”. Trump vê a China como o principal adversário dos EUA.

Do ponto de vista de Trump, os EUA estariam pagando bilhões pela defesa da Europa, disse Hodges. As forças armadas dos EUA são muito mais do que a segurança europeia, acrescentou. A Europa é um posto avançado estratégico para o país, de onde são coordenadas as operações na África, no Oriente Médio e na Eurásia. “A propósito, os EUA se beneficiam enormemente, do ponto de vista econômico, de uma Europa estável”, disse.

