Fato ou Fake: o serviço militar obrigatório poderia resolver a escassez de contingente?

Série Fato ou fake , Episódio 4: Nos últimos anos, um número crescente de países europeus tem revisto suas regras de alistamento militar e aumentado os gastos com defesa. Mas será que o alistamento obrigatório pode realmente resolver a escassez de pessoal a longo prazo?

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia – e com drones e aeronaves russas violando repetidamente o espaço aéreo da OTAN –, os governos de toda a Europa responderam investindo mais dinheiro em armas e sistemas de defesa.

Ao mesmo tempo, muitos países estão tendo dificuldades para recrutar soldados profissionais em número suficiente. Isso levou alguns países a reconsiderarem o serviço militar obrigatório. Neste vídeo, analisamos por que o serviço militar obrigatório pode aumentar rapidamente o número de soldados no curto prazo, mas também transferir o ônus para os jovens.

Especialistas alertam que, a longo prazo, isso pode ser menos eficaz do que investir em soldados profissionais com melhores salários, treinamento e tecnologia.

