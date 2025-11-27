Vero o falso: l’obbligo potrebbe risolvere la carenza di personale militare?

Serie Vero o falso , Episodio 5: Negli ultimi anni, un numero crescente di Paesi europei ha rivisto le proprie regole sull'obbligo militare e aumentato le spese per la difesa. Ma la coscrizione può davvero risolvere le carenze di personale a lungo termine?

Dall’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia – e con i droni e i velivoli russi che violano ripetutamente lo spazio aereo della NATO – i Governi di tutta Europa hanno risposto aumentando gli investimenti in armamenti e sistemi di difesa.

Allo stesso tempo, molti Paesi faticano a reclutare sufficiente personale militare professionista. Ciò ha spinto alcune nazioni a riconsiderare l’idea della leva obbligatoria. In questo video analizziamo perché la coscrizione possa da un lato incrementare rapidamente gli effettivi nel breve termine, ma dall’altro faccia ricadere l’onere sulle giovani generazioni.

Altri sviluppi

Gli esperti avvertono che, nel lungo periodo, questa soluzione potrebbe rivelarsi meno efficace rispetto all’investimento in militari di professione, che siano meglio retribuiti, formati e dotati di tecnologie più avanzate.

