Iniciativa suíça exige reconhecimento do Estado palestino

Segundo a coalizão que lançou a iniciativa, o governo suíça se recusa "teimosamente" a reconhecer o Estado da Palestina. Keystone-SDA

Uma coalizão da sociedade civil, ONGs e políticos lançou uma iniciativa popular para que a Suíça reconheça oficialmente a Palestina como um Estado.

2 minutos

A iniciativa tem 18 meses para recolher 100.000 assinaturas para forçar um referendo sobre a questão.

A iniciativa pede o reconhecimento do Estado da Palestina como um Estado soberano e independente, de acordo com um comunicado de imprensa da “Palestina Sim!”. Setenta e seis anos após a Suíça ter reconhecido o Estado de Israel, o reconhecimento do Estado da Palestina é “uma condição indispensável para a construção de uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, que respeite a igualdade de direitos de todos os povos que vivem na mesma terra”, afirma a iniciativa.

Tal reconhecimento também seria consistente com o apoio da Suíça a uma solução de dois Estados. Hoje, o sofrimento da população palestina em Gaza é imensurável”, destaca o cirurgião Pietro Majno-Hurst, membro da Swiss Healthcare Workers Against Genocide (Profissionais da Saúde da Suíça Contra o Genocídio), citado no comunicado à imprensa.

Maioria dos Estados

Quase 80% dos Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina. Recentemente, 11 países ocidentais, incluindo França e Reino Unido, deram esse passo. Mas o Conselho Federal “teimosamente se recusa”, lamenta o comitê.

Até agora, o governo sempre argumentou que ainda não era o momento. “Vamos nos empenhar na criação de uma autoridade palestina com vistas à formação de um Estado palestino”, declarou Ignazio Cassis à rádio pública suíça RSI na noite de segunda-feira, ao ser questionado sobre os acontecimentos recentes em Gaza após o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump.

Adaptação: Fernando Hirschy

