The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Política exterior

Iniciativa suíça exige reconhecimento do Estado palestino

imagem
Segundo a coalizão que lançou a iniciativa, o governo suíça se recusa "teimosamente" a reconhecer o Estado da Palestina. Keystone-SDA

Uma coalizão da sociedade civil, ONGs e políticos lançou uma iniciativa popular para que a Suíça reconheça oficialmente a Palestina como um Estado.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

A iniciativa tem 18 meses para recolher 100.000 assinaturas para forçar um referendo sobre a questão.

A iniciativa pede o reconhecimento do Estado da Palestina como um Estado soberano e independente, de acordo com um comunicado de imprensa da “Palestina Sim!”. Setenta e seis anos após a Suíça ter reconhecido o Estado de Israel, o reconhecimento do Estado da Palestina é “uma condição indispensável para a construção de uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, que respeite a igualdade de direitos de todos os povos que vivem na mesma terra”, afirma a iniciativa.

Tal reconhecimento também seria consistente com o apoio da Suíça a uma solução de dois Estados. Hoje, o sofrimento da população palestina em Gaza é imensurável”, destaca o cirurgião Pietro Majno-Hurst, membro da Swiss Healthcare Workers Against Genocide (Profissionais da Saúde da Suíça Contra o Genocídio), citado no comunicado à imprensa.

Mostrar mais

Maioria dos Estados

Quase 80% dos Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina. Recentemente, 11 países ocidentais, incluindo França e Reino Unido, deram esse passo. Mas o Conselho Federal “teimosamente se recusa”, lamenta o comitê.

Até agora, o governo sempre argumentou que ainda não era o momento. “Vamos nos empenhar na criação de uma autoridade palestina com vistas à formação de um Estado palestino”, declarou Ignazio Cassis à rádio pública suíça RSI na noite de segunda-feira, ao ser questionado sobre os acontecimentos recentes em Gaza após o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais
destruição em Gaza

Mostrar mais

Genebra internacional

A guerra de Israel em Gaza e o colapso humanitário

Este conteúdo foi publicado em Gaza está à beira do colapso humanitário. Neste reportagem da Swissinfo, revelamos a escala da destruição e da fome no enclave após quase dois anos de guerra.

ler mais A guerra de Israel em Gaza e o colapso humanitário
Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR