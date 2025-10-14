Iniciativa suíça exige reconhecimento do Estado palestino
Uma coalizão da sociedade civil, ONGs e políticos lançou uma iniciativa popular para que a Suíça reconheça oficialmente a Palestina como um Estado.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
A iniciativa tem 18 meses para recolher 100.000 assinaturas para forçar um referendo sobre a questão.
A iniciativa pede o reconhecimento do Estado da Palestina como um Estado soberano e independente, de acordo com um comunicado de imprensa da “Palestina Sim!”. Setenta e seis anos após a Suíça ter reconhecido o Estado de Israel, o reconhecimento do Estado da Palestina é “uma condição indispensável para a construção de uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, que respeite a igualdade de direitos de todos os povos que vivem na mesma terra”, afirma a iniciativa.
Tal reconhecimento também seria consistente com o apoio da Suíça a uma solução de dois Estados. Hoje, o sofrimento da população palestina em Gaza é imensurável”, destaca o cirurgião Pietro Majno-Hurst, membro da Swiss Healthcare Workers Against Genocide (Profissionais da Saúde da Suíça Contra o Genocídio), citado no comunicado à imprensa.
Mostrar mais
Por que a Suíça não reconhece o Estado da Palestina
Maioria dos Estados
Quase 80% dos Estados-membros da ONU reconhecem o Estado da Palestina. Recentemente, 11 países ocidentais, incluindo França e Reino Unido, deram esse passo. Mas o Conselho Federal “teimosamente se recusa”, lamenta o comitê.
Até agora, o governo sempre argumentou que ainda não era o momento. “Vamos nos empenhar na criação de uma autoridade palestina com vistas à formação de um Estado palestino”, declarou Ignazio Cassis à rádio pública suíça RSI na noite de segunda-feira, ao ser questionado sobre os acontecimentos recentes em Gaza após o plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mostrar mais
A guerra de Israel em Gaza e o colapso humanitário
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.