Instituto suíço sediou conversas informais sobre paz na Ucrânia

Thomas Greminger, diretor do Centro de Genebra para Política de Segurança, foi secretário-geral da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) de 2017 a 2020. Keystone / Martial Trezzini

O Centro de Genebra para Política de Segurança (GCSP na sigla em inglês) sediou 10 reuniões entre interlocutores russos e ucranianos desde o início da guerra.

Um ex-diplomata suíço de alto escalão, Thomas Greminger, disse à emissora pública suíça RTS que a fundação GCSP sediou dez reuniões entre interlocutores russos e ucranianos desde o início da guerra. Essas discussões fazem parte do “Track II diplomacy” e não são conduzidas por representantes oficiais dos governos. Os participantes eram membros de grupos de reflexão ou ex-funcionários do governo.

Greminger, que é o diretor do GCSP, foi secretário-geral da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) de 2017 a 2020. O grupo de 57 países inclui a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Suíça.

Em uma entrevista publicada no domingo no jornal SonntagsZeitung, Greminger disse que o GCSP elaborou um conceito para um cessar-fogo na guerra na Ucrânia em colaboração com especialistas internacionais. O ‘Ceasefire Toolkit’ foi apresentado esta semana a representantes de todos os principais participantes do conflito ucraniano em uma reunião informal em Genebra.

