O serviço militar deve ser substituído por um serviço cívico para todos?
Em 30 de novembro, os suíços votarão uma iniciativa que propõe a reforma do serviço militar. A ideia é instituir um serviço cívico obrigatório para todos os cidadãos suíços residentes no país. Katy Romy, nossa correspondente no Palácio Federal, analisa os desafios da votação.
Atualmente, apenas os homens de nacionalidade suíça residentes no país são obrigados a cumprir o serviço militar ou de proteção civil. Mas isso pode mudar em breve.
Em 30 de novembro, os suíços votarão a iniciativa “Por uma Suíça que se engaja”. O texto pretende instituir um serviço cívico obrigatório para todas as pessoas de nacionalidade suíça.
Os suíços no exterior não seriam obrigados a cumprir esse serviço, mas poderiam fazê-lo voluntariamente, como já é o caso do serviço militar.
Esse engajamento deveria ser em benefício da sociedade e do meio ambiente. Ele poderia ser realizado no exército, na proteção civil ou em outras formas de serviço de milícia.
O texto, lançado por uma associação, é apoiado por personalidades de todos os quadrantes. No entanto, no Parlamento, apenas os Verdes-Liberais e o Partido Evangélico o aprovaram. O Conselho Federal e a maioria do Parlamento recomendam a rejeição da iniciativa.
Os defensores da iniciativa a veem como uma reforma moderna e mais igualitária, que também permitiria garantir o efetivo do exército. Os opositores, por sua vez, temem efeitos negativos sobre a economia e duvidam de sua eficácia para resolver os problemas atuais.
