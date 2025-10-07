Petição é lançada para salvar Swissinfo dos cortes do governo

O Senado suíço debaterá o pacote de medidas de economia na próxima sessão de inverno. Keystone / Alessandro Della Valle

A Organização dos Suíços no Exterior, outros representantes dos suíços no exterior e associações culturais e de mídia lançaram uma petição contra o cancelamento planejado da contribuição federal para o mandato da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SSR SRG) para o exterior.

4 minutos

O governo quer economizar: o orçamento federal deve ser reduzido em 2,4 bilhões de francos suíços (3 bilhões de dólares) em 2027 e em cerca de 3 bilhões de francos suíços em 2028 e 2029. Em setembro, foi aprovado o pacote de medidas 27, que prevê cortes anuais no valor total de bilhões.

O pacote de economias contém 57 medidas, uma das quais é a redução da contribuição federal de 19 milhões de francos suíços para o programa internacional da SSR. Essa contribuição ainda está regulamentada até 2026, após o que o governo pretende cancelá-la. A Swissinfo seria diretamente afetada por essa medida.

“Um corte seria o fim”

“Isso significaria o fim da Swissinfo e da voz da Suíça no exterior”, diz uma declaração conjunta da Organização dos Suíços no Exterior (OSE), Soliswiss, Educationsuisse, Suisseculture, Sociedade Suíça de Estudos de Comunicação e Mídia (SGKM) e do sindicato da mídia SSM.

Juntas, as organizações lançaram uma petiçãoLink externo pela preservação da Swissinfo e de seu mandato no exterior e pediram ao parlamento que rejeite o cancelamento planejado da contribuição federal.

“Um corte significaria efetivamente o fim da reportagem internacional independente da e sobre a Suíça”, afirma o site. A petição tem como objetivo chamar a atenção dos políticos que debaterão o pacote de economia 27 na próxima sessão de inverno para a importância da cobertura internacional.

Mostrar mais

Opinião Mostrar mais Sobre nós SWI swissinfo.ch sob pressão: uma questão de vontade política Este conteúdo foi publicado em Os suíços no exterior enfrentam debates polarizados sobre sua participação na vida política. A Swissinfo é um importante elo com a pátria, mas essa oferta está ameaçada por cortes orçamentários da Confederação. ler mais SWI swissinfo.ch sob pressão: uma questão de vontade política

O parlamentar Laurent Wehrli, presidente da comissão de relações exteriores da Câmara dos Deputados, já está convencido disso. A Swissinfo ajuda os cidadãos suíços que vivem no exterior a manter sua relação com a pátria, diz. Ela também contribui para a imagem positiva da Suíça no exterior, acrescenta: “A Swissinfo consolida a reputação da Suíça entre os tomadores de decisão políticos e a população em todo o mundo e, assim, dá uma valiosa contribuição à presença diplomática e ao fortalecimento do nosso país”.

O número de suíços no exterior está crescendo constantemente, com mais de 800.000 registrados nas representações suíças em todo o mundo. “A Swissinfo é uma fonte valiosa de informações sobre a Suíça para os suíços no exterior e para um público internacional”, diz Lukas Weber, diretor da Organização dos Suíços no Exterior (OSE). “A cobertura é mais sutil e neutra do que a de muitos outros meios de comunicação”.

Financiamento suspenso a partir de 2027

No comunicado sobre a adoção do pacote de medidas de economia, o governo afirma que o financiamento da Swissinfo será interrompido a partir de 2027. “A oferta de informações no exterior provenientes da Suíça e sobre a Suíça já é muito abrangente graças aos diversos canais de mídia”, afirma. O apoio ao portal online Tvsvizzera e aos canais de televisão internacionais 3Sat e TV5Monde também será interrompido.

O conteúdo online para cidadãos suíços no exterior continuará disponível, mas dentro da alçada da SSR. “Esta oferta será menor e muito mais econômica do que antes”, afirmou o governo, explicando que será regulamentada na licença rádio-televisão.

A medida aumentaria significativamente os encargos totais da SSR, que de qualquer forma tem de fazer economias. Atualmente, a SSR paga um montante idêntico ao do governo federal (mais de 9 milhões de francos suíços) para cobrir os custos operacionais da Swissinfo.

O Senado debaterá o pacote de economias na próxima sessão de inverno, e a Câmara dos Deputados deverá seguir o mesmo caminho na sessão da primavera do próximo ano. O Partido Verde já ameaçou com um referendo. Se este for bem-sucedido, espera-se que o eleitorado vote o pacote de economias 27 nas urnas em 2026.

Mostrar mais

Mostrar mais Sobre nós A voz da Suíça no mundo desde 1935 Este conteúdo foi publicado em SWI swissinfo.ch é o serviço online internacional da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG SSR) e informamos de maneira independente e fundamentada sobre temas globais e o papel da Suíça no mundo. ler mais A voz da Suíça no mundo desde 1935

Adaptação: Fernando Hirschy

Mais lidos Os mais discutidos