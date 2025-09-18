Suíços devem apoiar identidade digital, mas continuam indecisos sobre imposto predial

As votações de 28 de setembro estão se aproximando. O resultado sobre a abolição do valor locativo parece que será apertado. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Duas semanas antes da votação em que a população suíça decidirá sobre o uso da identidade digital (e-ID) e a abolição do sistema de valor locativo, a segunda pesquisa da SSR mostra que a nova identidade provavelmente será aprovada, enquanto a mudança no imposto predial pode ter resultados diferentes.

A maioria dos suíços no exterior pode respirar aliviada: a identidade digital parece estar garantida. “Estimamos uma alta probabilidade de aceitação”, afirma o pesquisador Lukas Golder, da gfs.bern, que conduziu a pesquisa em nome da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SSR), empresa controladora da Swissinfo.

A introdução da identidade digital é uma preocupação de longa data da Organização dos Suíços no Exterior, que espera que ela facilite o relacionamento com as autoridades suíças e, possivelmente, também a realização de transações bancárias.

Primeiro, a relativa relutância dos suíços no exterior em apoiar a legislação sobre a nova e-ID surpreendeu. Mas nos últimos meses a aprovação da medida entre a diáspora suíça subiu de 52% para 60%.

As razões para o aumento do apoio permanecem especulativas. No entanto, a questão está sendo discutida em grupos do Facebook, e os membros do Conselho dos Suíços no Exterior estão chamando a atenção para a votação.

Isso significa que a diáspora suíça também é um pouco mais favorável à identidade digital do que o eleitorado como um todo.

No geral, a aprovação também está em 59%. Os pesquisadores falam de um índice de aprovação sólido.

E-ID “uma questão de confiança”

A formação de opinião sobre a proposta de e-ID entre a primeira e a segunda pesquisa mostra padrões claros. As críticas à e-ID cresceram significativamente entre a população rural. Também aumentaram entre os eleitores que desconfiam das instituições, bem como entre os eleitores próximos ao Partido Popular Suíço (SVP), de direita, e aqueles que não são filiados a nenhum partido político.

Projeto-piloto para uma carteira de habilitação baseada em identificação eletrônica. Keystone / Cyril Zingaro

“Em última análise, é uma questão de confiança nas instituições”, afirma Golder. “Aqueles que têm pouca desconfiança são muito propensos a votar a favor.”

Além disso, os homens são claramente a favor deste projeto de lei do governo, enquanto as mulheres são mais críticas. Isso corresponde a um padrão familiar na pesquisa política, que pode ser observado repetidamente em propostas relacionadas ao exército, política ambiental ou tecnologia.

A pesquisa Para a segunda pesquisa sobre as votações federais de 28 de setembro de 2025, o instituto gfs.bern entrevistou 14.461 eleitores entre 3 e 11 de setembro. A margem de erro estatística é de +/-2,8 pontos percentuais.

Olhando para os resultados, é impressionante que a questão da identidade digital seja caracterizada por apenas dois argumentos fortes que dominam a discussão. O argumento mais forte a favor é: “A identidade digitala é importante para que a Suíça possa acompanhar o ritmo da digitalização”.

O argumento mais forte contra é: “A identidade digital não é segura e não protege suficientemente a privacidade”. No entanto, o debate tem sido até agora “relativamente fraco”, como mostrou uma análise da cobertura da mídia, diz Golder.

Valor locativo de imóveis perde aprovação

O resultado da votação em relação à proposta do imposto predial, agora mais conhecida como “abolição do valor locativo imputado”, é muito menos claro do que no caso da identidade digital.

A aprovação observada na primeira pesquisa está oscilando. Cumulativamente as opiniões – “claramente a favor” e “um pouco a favor” – ainda correspondem a 51% dos entrevistados. Isso representa uma queda de sete pontos percentuais em relação à primeira pesquisa, realizada em agosto. Entre os suíços no exterior, a aprovação é menor, com 49%.

“A rejeição aumentou, enquanto a aprovação caiu ao mesmo tempo”, afirma a cientista política Martina Mousson, da gfs. “É por isso que estamos falando de uma tendência negativa, mesmo que a maioria continue a favor.”

No entanto, isso não significa que a gfs espere que a proposta seja rejeitada. Isso porque os argumentos a favor ainda são mais convincentes. “Estamos vendo mais apoio aos argumentos a favor e também um impacto mais forte desses argumentos”, explica Mousson. Isso favorece o voto a favor, diz ela. “É por isso que temos que deixar em aberto.”

Ao mesmo tempo, todos os argumentos a favor perderam apoio desde agosto e todos os argumentos contra ganharam mais aceitação. Pouco antes da reta final, a campanha dos oponentes já surtiu efeito.

Inquilinos versus proprietários

O argumento mais forte das pessoas contrárias à proposta é: “A abolição do valor locativo alivia principalmente a carga sobre os ricos.” O argumento a favor que obteve a maior pontuação entre os entrevistados foi: “A aquisição de imóveis próprios se tornará mais acessível.”

O fato desses dois argumentos estarem no topo da lista se encaixa em outra conclusão dos pesquisadores: a principal linha de conflito nesta proposta é entre locatários e proprietários. Com 62% cada, ambos são claramente contra e claramente a favor, respectivamente.

Politicamente, os pólos situam-se no esquema correspondente da esquerda-direita, com os Verdes à esquerda, cujos eleitores estão mais unidos contra a mudança do sistema, e os eleitores do Partido Popular à direita, que tendem a votar a favor.

Existe também uma clara divisão linguística: a Suíça francófona é contra a proposta, enquanto a Suíça germanófona é a favor.

Mesmo que os dados da pesquisa da gfs.bern não sejam ideais para analisar os 26 cantões, os números mais recentes mostram uma estreita maioria cantonal a favor. Cinco cantões, principalmente na Suíça francófona, tendem a votar não, 15 tendem a votar sim e seis estão indecisos. “Pode ser suficiente para uma maioria dos cantões”, concluem os pesquisadores.

A complexidade da questão pode levar a “votos errados”. Keystone / Martial Trezzini

“Votos errados”

Martina Mousson afirma que a complexidade do projeto de lei dificulta fazer previsões precisas. Seu colega Lukas Golder também presume que alguns eleitores podem interpretar mal o projeto de lei – por exemplo, porque as cédulas eleitorais não mencionam explicitamente a “abolição do valor locativo” ou porque a “introdução de um imposto” poderia ser favorecida, mesmo que um imposto seja abolido primeiro.

Os pesquisadores se referem a essas propostas confusas como “votos errados”. São votos que os eleitores marcam sem exatamente entender, tomando decisões possivelmente contrárias aos seus próprios valores. De acordo com Golder, há exemplos de cédulas com uma porcentagem de votos errados de 20%. No entanto, ele não vê isso como um problema democrático. “Os votos errados de ambos os campos podem se cancelar mutuamente.”

Edição: Samuel Jaberg/fh

Adaptação: Clarissa Levy