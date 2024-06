Ciclistas exigem mais infraestruturas na Suíça

Desde 2018, as Nações Unidas reconhecem o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta. Keystone / Sohail Shahzad

O governo deve mudar a marcha para trabalhar mais rapidamente em direção à sua meta de dobrar o tráfego de bicicletas até 2035. A organização Pro Velo fez essa exigência no Dia Mundial da Bicicleta, na segunda-feira, solicitando a adoção de cinco medidas.

A Pro Velo, a associação que defende os interesses dos ciclistas, recebe com satisfação a iniciativa do governo anunciada em 23 de maio como um roteiro para o tráfego de duas rodas. A organização está satisfeita com o fato de que as metas foram apresentadas pela primeira vez no Veloforum em Zurique, que contou com o apoio do Departamento Federal de Estradas de Rodagem. Entretanto, é preciso fazer mais para atingir a meta de dobrar o tráfego de bicicletas, declarou a organização.

A Pro Velo convocou, assim, o governo federal para cofinanciar mais infraestrutura para ciclistas. Em vez do atual 1% dos subsídios de infraestrutura de transporte dedicados à infraestrutura específica para ciclistas, eles estão pedindo 5%. Uma campanha de capacitação deve trazer mais especialistas para o planejamento de bicicletas.

As leis de trânsito e os padrões técnicos devem ser projetados para serem compatíveis com o uso de bicicletas. Os cantões e municípios devem ter centros de informação e aconselhamento aos quais possam recorrer. E uma conferência anual sobre ciclismo deve reunir todas as partes interessadas, afirmou a Pro Velo.

Em 2018, a Assembleia Geral da ONU declarou o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta. Por ser um meio de transporte simples, barato e limpo, a bicicleta tem grande potencial para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 da ONU. Em uma resolução, a Assembleia Geral pediu aos países que aumentassem a segurança nas estradas e promovessem o uso de bicicletas.

De acordo com seu site, a Pro Velo representa os interesses dos ciclistas comuns. Ela é composta por 40 associações regionais com mais de 42.000 membros.

