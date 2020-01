Um profundo senso de solidariedade entre as famílias é típico do Haiti, disse Chevallier. Era, portanto, particularmente importante "não destruir essa rede de solidariedade local através da nossa ajuda externa".

Mas o que mais garantiu a sustentabilidade dos projetos foi o fato de que as organizações de ajuda suíça - ao contrário de algumas outras organizações internacionais semelhantes - puderam desenvolver as suas redes no país com muita agilidade pois já estavam ativas no Haiti antes do terremoto.

No final do seu trabalho, a Helvetas criou comitês locais para assegurar o funcionamento a longo prazo das fontes de água. No entanto, Chevallier diz que a continuidade do trabalho destes comitês não está garantida devido aos diferentes interesses das autoridades e da população.

Tem jangada no mar: os projetos de formação profissional e de formação contínua, que se destinavam a ajudar a construir um meio de subsistência, não trouxeram o sucesso desejado devido à difícil situação econômica do país.

De acordo com a análise de impacto, 90% das 525 famílias inquiridas afirmaram que conseguiram cobrir as suas necessidades básicas e restaurar os seus meios de subsistência graças aos projects apoiados pela Glückskette. 95% dos inquiridos ainda vivem no alojamento que lhes foi dado na época.

No próximo domingo completa-se o décimo aniversário do terremoto no país mais pobre do continente americano. Para marcar a ocasião, a Glückskette apresentou na segunda-feira uma análise de impacto encomendada externamente por ela em Genebra. Entre outros assuntos, foi examinado o impacto a longo prazo da ajuda prestada na vida das pessoas.

Nos últimos meses registra-se repetidos protestos no Haiti, principalmente contra o chefe de Estado Jovenel Moïse, no poder desde fevereiro de 2017. A oposição acusa fraude em sua vitória eleitoral e exige a sua demissão. O governo de Moïse também já acumula numerosos escândalos de corrupção.

Em meados de outubro do ano passado, o Conselho de Segurança da ONU suspendeu sua missão de paz no Haiti após 15 anos. A ONU tinha enviado tropas de manutenção da paz para o país em 2004 após a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide.

Em 12 de janeiro de 2010, a terra tremeu no Haiti. O número real de mortos até hoje continua indefinido. As agências de assistência suíças estão empenhadas em fornecer água e reconstruir casas, entre outras ações. De acordo com uma avaliação dessa corrente humanitária suíça, este trabalho ainda hoje tem um impacto positivo na maioria dos casos.

