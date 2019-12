Isto, disse ele, para proteger as comunidades urbanas e as empresas "e não menos importante os próprios manifestantes, que estão cada vez mais prestando um mau serviço às suas causas".

O editorialista considerou que já era hora das autoridades "reforçarem a sua prática de conceder autorizações, proibirem os protestos no centro das cidades e impedirem ou multarem as marchas não autorizadas".

"A nova lei do aborto na Polônia pode muito bem ser ruim, mas será que 70 manifestantes precisam interromper o tráfego aqui na Suíça por causa disso? O que adianta, se volta e meia, um punhado de 100 curdos, sob presença policial considerável e dispendiosa, gritarem "Liberdade para Öcalan" ou 150 pessoas expressarem solidariedade com a Catalunha ou o Tibete?"

O SonntagsZeitung disse que todos os varejistas com quem falou disseram não ter nada contra os ativistas pelo clima, direitos dos gays, direitos dos animais, mulheres ou qualquer outro grupo que tome as ruas. Também ninguém estava questionando o direito à manifestação - uma pedra angular da democracia.

"Ir às compras na cidade torna-se um incômodo para muitas pessoas se as estradas forem constantemente bloqueadas e os bondes forem desviados", disse. "Às vezes também há o medo de que as coisas se tornem violentas”.

Segundo uma reportagem do jornal suíço SonntagsZeitungLink externo , apesar de Zurique ser uma das cidades alvo dos manifestantes, Berna é a cidade mais afetada. Com a manchete "As cidades gemem embaixo de uma enchente de manifestações", o jornal diz que, em média, as estreitas ruas da capital suíça acolhem seis protestos por semana. Em alguns fins de semana, quatro manifestações acontecem ao mesmo tempo.

Pouco tempo depois do protesto ter terminado, outro começa: uma procissão de bicicletas sem uma rota fixa que resultou, como os organizadores queriam, em engarrafamentos no trânsito.

O Black Friday costuma ser um dos dias mais lucrativos do ano para as lojas. No entanto, na sexta-feira, a polícia de Zurique começou cedo a advertir as pessoas de evitar o centro antigo e a área perto do lago. Os bondes também foram desviados. A razão? Uma demonstração pelo clima.

Os suíços estão tomando as ruas mais do que nunca, com a capital Berna chegando a ver 300 manifestações pela primeira vez este ano. Mas os suíços não se deixam impressionar, e os comerciantes se preocupam mais é com a sua própria existência.

