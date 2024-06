Porta-aviões dos EUA chega à Coreia do Sul para exercícios militares

reuters_tickers

2 minutos

SEOUL (Reuters) – Um porta-aviões norte-americano com propulsão nuclear, o Theodore Roosevelt, chegou à cidade portuária sul-coreana de Busan, neste sábado, para participar de exercícios militares conjuntos no fim do mês ao lado do país-sede e do Japão, disseram autoridades da Marinha.

Os líderes dos três países concordaram, em uma cúpula realizada em agosto do ano passado, em realizar treinamentos militares anuais, com o objetivo de projetar unidade diante do poder cada vez maior da China e de ameaças nucleares da Coreia do Norte.

Os exercícios deste mês, chamados de “Freedom Edge” (beira ou limite da liberdade, em tradução livre), envolverão as marinhas dos três países, incluindo exercícios de guerra marítimos e anti-submarinos e de defesa aérea, disse o contra-almirante norte-americano Christopher Alexander, comandante do Carrier Strike Group Nine.

“A intenção é melhorar a interoperabilidade entre nossas marinhas e garantir que estejamos prontos para responder a qualquer crise ou contingência”, disse em entrevista coletiva, afirmando que o Theodore Roosevelt servirá como o navio de comando dos exercícios.

No ano passado, os três países também realizaram exercícios conjuntos de defesa antimísseis navais e anti-submarinos para melhorar as respostas às ameaças da Coreia do Norte.

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou a Coreia do Norte nesta semana pela primeira vez em 24 anos e assinou um acordo com o líder Kim Jong Un que incluiu uma promessa de defesa mútua.

Foi uma das ações mais significativas da Rússia na Ásia em anos, descrita por Kim como equivalente a uma aliança.

(Reportagem de Jihoon Lee)