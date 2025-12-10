Previdência e despesas de saúde dominam as preocupações da população suíça

Os custos da saúde e a estabilidade financeira na velhice lideram as preocupações dos suíços. Keystone-SDA

Os custos com saúde são a maior preocupação da população suíça, seguidos pelas mudanças climáticas e pela previdência para a terceira idade. A presidência de Donald Trump nos Estados Unidos é um novo tema que entrou para a lista das dez principais preocupações. É o que mostra o último Barômetro de Preocupações do UBS.

De acordo com o Barômetro de Preocupações do UBS, o sistema de saúde, principalmente as mensalidades dos planos de saúde obrigatórios, é de longe a maior preocupação da população em 2025, com 45%. A proteção ambiental/mudanças climáticas e a previdência social preocupam cerca de um terço dos entrevistados. Apesar das recentes reformas, como a introdução da 13ª pensão AHV, a segurança financeira na velhice continua sendo uma questão recorrente.

Mostrar mais Suíços duvidam que conseguirão pagar as contas na velhice Este conteúdo foi publicado em Dois quintos da população ativa suíça tem dúvidas sobre sua capacidade de manter seu padrão de vida quando atingirem a idade da aposentadoria. ler mais Suíços duvidam que conseguirão pagar as contas na velhice

De acordo com a pesquisa representativa, o aumento da preocupação com a presidência de Donald Trump é particularmente marcante: poucos meses após assumir o cargo, esse tema subiu da 41ª posição (2024) para a 8ª posição, o que representa a maior mudança no barômetro deste ano. Os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio também preocuparam a população muito mais do que no ano anterior.

A imigração e a livre circulação de pessoas (30%) e a questão do asilo (27%) também estão novamente entre os problemas mais urgentes, de acordo com o relatório. As relações da Suíça com a UE também preocupam cerca de um quarto da população e estão “claramente ganhando importância”.

O Barômetro de Preocupação do UBS é realizado pelo instituto de pesquisa gfs.bern. Em 2025, 2.190 eleitores de toda a Suíça foram entrevistados entre julho e agosto. A margem de erro estatística é de ±2,1 pontos percentuais.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais Debate Moderador: Katy Romy Como diminuir os custos dos seguros de saúde? Os eleitores participam dos plebiscitos de 9 de junho de 2024, votando em diversos projetos de mudança constitucional, dentre eles para limitar os custos dos seguros de saúde. duas iniciativas que visam limitar os custos de saúde. Queremos ouvir sua opinião! Participe da discussão 93 Curtidas Visualizar a discussão

