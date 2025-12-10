Previdência e despesas de saúde dominam as preocupações da população suíça
Os custos com saúde são a maior preocupação da população suíça, seguidos pelas mudanças climáticas e pela previdência para a terceira idade. A presidência de Donald Trump nos Estados Unidos é um novo tema que entrou para a lista das dez principais preocupações. É o que mostra o último Barômetro de Preocupações do UBS.
De acordo com o Barômetro de Preocupações do UBS, o sistema de saúde, principalmente as mensalidades dos planos de saúde obrigatórios, é de longe a maior preocupação da população em 2025, com 45%. A proteção ambiental/mudanças climáticas e a previdência social preocupam cerca de um terço dos entrevistados. Apesar das recentes reformas, como a introdução da 13ª pensão AHV, a segurança financeira na velhice continua sendo uma questão recorrente.
De acordo com a pesquisa representativa, o aumento da preocupação com a presidência de Donald Trump é particularmente marcante: poucos meses após assumir o cargo, esse tema subiu da 41ª posição (2024) para a 8ª posição, o que representa a maior mudança no barômetro deste ano. Os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio também preocuparam a população muito mais do que no ano anterior.
A imigração e a livre circulação de pessoas (30%) e a questão do asilo (27%) também estão novamente entre os problemas mais urgentes, de acordo com o relatório. As relações da Suíça com a UE também preocupam cerca de um quarto da população e estão “claramente ganhando importância”.
O Barômetro de Preocupação do UBS é realizado pelo instituto de pesquisa gfs.bern. Em 2025, 2.190 eleitores de toda a Suíça foram entrevistados entre julho e agosto. A margem de erro estatística é de ±2,1 pontos percentuais.
Adaptação: Fernando Hirschy
