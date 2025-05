Presidente do Senado rompe com Morales e lança candidatura na Bolívia

afp_tickers

1 minuto

O presidente do Senado boliviano, Andrónico Rodríguez, considerado até pouco tempo atrás um dos aliados mais próximos do ex-presidente do país Evo Morales, anunciou neste sábado sua candidatura presidencial para as eleições gerais de 17 de agosto.

Rodríguez, 36, é o terceiro líder de esquerda na disputa, além do presidente do país, Luis Arce, e de Morales. Os três faziam parte da ala que dirigia o Movimento ao Socialismo (MAS), partido governante da Bolívia, mas a disputa entre Arce e Morales rachou o governismo.

Em ato na cidade de Oruro, Rodríguez não informou com que grupo político vai disputar as eleições. Ele é vice-presidente do poderoso sindicato dos produtores de coca, espinha dorsal da esquerda boliviana, e só tem Morales acima dele.

Duas pesquisas de opinião divulgadas em março, que excluíram Morales, devido ao seu impedimento legal, mostraram Rodríguez em primeiro lugar nas intenções de voto em nível nacional.

Pela oposição de direita e centro-direita há cinco candidatos à Presidência da Bolívia, entre os quais se destacam nas pesquisas o empresário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga.

gta-jac/ad/lb